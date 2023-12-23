Kısır tarifi: Damak çatlatan bir lezzet

Kısır, misafir sofralarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yerini alır. Sizlere önereceğimiz bu tarif, adeta damak çatlatacak ve bir yiyen bir daha isteyecek. Tam kıvamında kısır tarifini çok beğeneceksiniz. İşte tarifin detayları…

Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 11:35
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 178 kcal

MALZEMELER

6 dal taze soğan

2 su bardağı ince bulgur

2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

Yarım çay bardağı nar ekşisi

YAPILIŞI

İlk olarak büyük bir kasenin içerisine bulgur ve sıcak suyu dökün.

Kasenin üzerini streç filmle sarıp bulgurların şişmesi için bekletin.

15 dakika sonra kasenin içerisindeki bulgurları karıştırın.

Kasenin içerisine salça, zeytinyağı, pul biber, tuz, nar ekşisi ekleyin ve 2 adet limonun suyunu sıkın.

Taze soğanları, nane ve maydanozları doğrayıp kasenin içerisine ekleyin.

Son olarak da bütün malzemeleri karıştırın.

Afiyet olsun!

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