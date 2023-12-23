Kısır tarifi: Damak çatlatan bir lezzet

İlk olarak büyük bir kasenin içerisine bulgur ve sıcak suyu dökün.

Kasenin üzerini streç filmle sarıp bulgurların şişmesi için bekletin.

15 dakika sonra kasenin içerisindeki bulgurları karıştırın.

Kasenin içerisine salça, zeytinyağı, pul biber, tuz, nar ekşisi ekleyin ve 2 adet limonun suyunu sıkın.

Taze soğanları, nane ve maydanozları doğrayıp kasenin içerisine ekleyin.

Son olarak da bütün malzemeleri karıştırın.

Afiyet olsun!