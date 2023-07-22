Makarna salatası tarifi: Yaz ayları için ideal bir seçenek

Yaz sıcaklarında çoğumuz hafif ve serinletici yiyecekler tüketmeyi tercih ediyoruz. Sıcak havalarda hem hazırlanması pratik hem de doyurucu bir seçenek olarak makarna salatası ideal bir seçenek olabilir. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz lezzetli makarna salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 09:54
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Piknik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 275 kcal

MALZEMELER

  • 250 gram makarna (istediğiniz türde)
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • 1 su bardağı doğranmış salatalık
  • 1 su bardağı doğranmış domates
  • 1 su bardağı doğranmış yeşil biber
  • 1 su bardağı doğranmış kırmızı biber
  • 1/2 su bardağı doğranmış siyah zeytin (isteğe bağlı)
  • 1/2 su bardağı doğranmış taze nane veya maydanoz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Yoğurtlu Sos İçin:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

YAPILIŞI

  1. Makarnayı bol tuzlu kaynar suyla haşlayın. Makarnaları aldente olacak şekilde pişirin, yani hafifçe diri bırakın. Haşlanan makarnayı süzüp soğumaya bırakın.
  2. Soğuyan makarnayı bir salata kabına alın.
  3. Doğranmış salatalık, domates, yeşil biber, haşlanmış mısır ve isteğe bağlı olarak siyah zeytin ekleyin. Eğer siyah zeytin kullanacaksanız, onları da ekleyebilirsiniz.
  4. Yoğurtlu sos için, yoğurdu, zeytinyağını, limon suyunu ve ezilmiş sarımsağı bir kasede karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyerek sosu iyice karıştırın.
  5. Hazırladığınız sosları, makarnalı sebzelerin üzerine dökün ve tüm malzemelerin güzelce karışmasını sağlayın.
  6. Son olarak, doğranmış taze nane veya maydanozu ekleyin ve salatayı tekrar karıştırın. Buzdolabına koyup soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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