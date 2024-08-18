Mimoza salatası: Hem şık hem leziz

Haşlanan havuçların ve patateslerin biraz soğumasını bekleyin ve rendeleyin.

Tavukları haşlayıp didikleyin.

Bir kabın içerisine süzme yoğurt, mayonez ve baharatları alın ve güzel bir şekilde karıştırın.

Kelepçeli bir kek kalıbının içerisine ilk olarak rendelenen havuçları ekleyin ve bastırın.

Üzerine ise hazırlamış olduğunuz yoğurt sosunu ekleyin.

Ardından rendelenmiş olan patatesleri ekleyip bastırın ve yine yoğurt sostan üzerinde gezdirin.

Tavuğu da üzerine ekleyip yine sostan dökün.

Üst kısmına ise doğranmış olan dereotu ve maydanozu ilave edin ve mısır tanelerinden serpin.

Yoğurtlu sosun kalan kısmını da üzerine serpin.

Yumurtaları haşlayın ve rendeleyin.

Ardından buzdolabında yaklaşık bir saat dinlendirin.

Salatanız hazır servis edebilirsiniz.

Patates ve havuçların kabuklarını soyarak içi su dolu tencereye alın ve haşlayın.