Mimoza salatası: Hem şık hem leziz

Sofranıza farklılık katacak bu tarif Rus mutfağına özgüdür. İçerisinde hem sebze hem de et bulunan bu salata, tadını yiyenlerin damağında bırakacak. Kat kat görüntüsü ile oldukça şık olan ve tok tutabilen bu tarifi düzenli olarak yapmak isteyeceksiniz. Tüketen herkesin sizden tarifini isteyeceğine emin olduğumuz mimoza salatasını deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 18.08.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 08:43
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

İki adet tavuk göğsü

Bir paket mısır konservesi

Altı adet orta boy patates

İki adet yumurta

Dört adet büyük boy havuç

500 gram süzme yoğurt

Üç yemek kaşığı mayonez

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

3-4 dal maydanoz

3-4 dal dereotu

YAPILIŞI

Patates ve havuçların kabuklarını soyarak içi su dolu tencereye alın ve haşlayın.
Haşlanan havuçların ve patateslerin biraz soğumasını bekleyin ve rendeleyin.
Tavukları haşlayıp didikleyin.
Bir kabın içerisine süzme yoğurt, mayonez ve baharatları alın ve güzel bir şekilde karıştırın.
Kelepçeli bir kek kalıbının içerisine ilk olarak rendelenen havuçları ekleyin ve bastırın.
Üzerine ise hazırlamış olduğunuz yoğurt sosunu ekleyin.
Ardından rendelenmiş olan patatesleri ekleyip bastırın ve yine yoğurt sostan üzerinde gezdirin.
Tavuğu da üzerine ekleyip yine sostan dökün.
Üst kısmına ise doğranmış olan dereotu ve maydanozu ilave edin ve mısır tanelerinden serpin.
Yoğurtlu sosun kalan kısmını da üzerine serpin.
Yumurtaları haşlayın ve rendeleyin.
Ardından buzdolabında yaklaşık bir saat dinlendirin.
Salatanız hazır servis edebilirsiniz.

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