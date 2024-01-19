Narlı beyaz peynirli salata tarifi: Hem hafif hem de lezzetli

Güzel bir sofranın vazgeçilmezi olan narlı beyaz peynirli salata, taze malzemelerin uyumu ve hafif lezzetiyle sofralarınıza renk katacak bir tariftir. Narın tatlı ekşi aroması, beyaz peynirin hafif tuzlu dokusu ve diğer taze sebzelerin bir araya gelmesiyle oluşan bu salata, sağlıklı ve besleyici bir seçenektir. Hazırlanışı oldukça kolay olan bu tarifin yapımı şöyle...

Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:30
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

  • 1 adet büyük boy nar
  • 200 gram beyaz peynir
  • 1 adet marul başı
  • 1 adet salatalık
  • 2 adet domates
  • Yarım demet taze nane
  • Yarım demet taze maydanoz
  • 1 adet limon suyu
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

YAPILIŞI

  1. Marulu yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın.
  2. Salatalığı yıkayıp kabuklarını soyun ve halka şeklinde dilimleyin.
  3. Domatesleri yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın.
  4. Taze nane ve maydanozu yıkayıp ince şekilde doğrayın.
  5. Nar tanelerini ayıklayın.
  6. Beyaz peyniri küp şeklinde doğrayın.
  7. Geniş bir salata kasesine marul, salatalık, domates, nane, maydanoz, nar taneleri ve beyaz peyniri ekleyin.
  8. Ayrı bir kapta limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak salatanın üzerine dökün.
  9. Salatayı nazikçe karıştırın, böylece sos her yere eşit şekilde dağılsın.
  10. Salatayı buzdolabında bir süre dinlendirerek servis etmeden önce soğumasını sağlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

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