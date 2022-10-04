Nohutlu salata tarifi: Sağlık deposu tok tutan bir lezzet!
Bu tarif sizi hem tok tutacak hem de sağlıklı bir besin olacak. Nohut vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi en kısa sürede karşılayan baklagiller arasındadır. Ayrıca içerdiği protein sayesinde, kasların güçlenmesini sağlar. Diğer sebzelerle birleştiğinde inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 04.10.2022 09:07Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 09:07
2-3 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
122 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış nohut
1/3 demet maydanoz
2 adet küçük boy domates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı susam
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı balzamik sirke
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1/2 adet limonun suyu
YAPILIŞI
Haşlanmış nohut, ince doğranmış maydanozla bir kaba alın. Üstüne domatesleri küp küp doğrayın.
Ardından tuz sumak ve nar ekşisini ilave edin. En son zeytinyağı, balzemik ekleyin.
Sonrasında dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun!