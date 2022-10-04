Nohutlu salata tarifi: Sağlık deposu tok tutan bir lezzet!

Bu tarif sizi hem tok tutacak hem de sağlıklı bir besin olacak. Nohut vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi en kısa sürede karşılayan baklagiller arasındadır. Ayrıca içerdiği protein sayesinde, kasların güçlenmesini sağlar. Diğer sebzelerle birleştiğinde inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte tarifin detayları...

Giriş Tarihi: 04.10.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 09:07
  • 2-3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 122 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1/3 demet maydanoz
  • 2 adet küçük boy domates
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı susam
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1/2 adet limonun suyu

YAPILIŞI

  1. Haşlanmış nohut, ince doğranmış maydanozla bir kaba alın. Üstüne domatesleri küp küp doğrayın.
  2. Ardından tuz sumak ve nar ekşisini ilave edin. En son zeytinyağı, balzemik ekleyin.
  3. Sonrasında dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun!

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