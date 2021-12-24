Patates kızartmalı salata tarifi

Patateslerin kabuğunu soyup yuvarlak kesin. Eğer çok büyükse patatesler yarım ay şekilde de kesilebilir.

10 dakika suda bekletip daha sonra iyice kurulayın.

Uygun bir tavaya sıvı yağ koyup patatesleri kızartın. Fazla yağını almak için mutfak havlusu üzerine koyun.

Ardından soğan, biber, maydanoz ve dereotunu ince ince doğrayın.

Bir kaseye patatesleri alin üzerine malzemeleri, baharatını, zeytinyağı ve limonu dökün iyice karıştırıp servise tabağına alin.