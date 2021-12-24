Patates kızartmalı salata tarifi

Sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz ve kolaylıkl yapabileceğiniz enfes bir lezzet! Patates severlerin gözdesi olan bu tarif sofraların vazgeçilmez lezzeti olacak. Peki patates kızartması salatası nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis patates kızartması salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 16:49
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

3-4 adet orta boy patates

1 adet kırmızı soğan

1 adet kapya biberi

Maydanoz

Dereotu

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kızartmak için biraz sıvı yağ

YAPILIŞI

Patateslerin kabuğunu soyup yuvarlak kesin. Eğer çok büyükse patatesler yarım ay şekilde de kesilebilir.

10 dakika suda bekletip daha sonra iyice kurulayın.

Uygun bir tavaya sıvı yağ koyup patatesleri kızartın. Fazla yağını almak için mutfak havlusu üzerine koyun.

Ardından soğan, biber, maydanoz ve dereotunu ince ince doğrayın.

Bir kaseye patatesleri alin üzerine malzemeleri, baharatını, zeytinyağı ve limonu dökün iyice karıştırıp servise tabağına alin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA