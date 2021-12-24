Patates kızartmalı salata tarifi

3-4 adet orta boy patates
1 adet kırmızı soğan
1 adet kapya biberi
Maydanoz
Dereotu
1 çay kaşığı sumak
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kızartmak için biraz sıvı yağ
Patateslerin kabuğunu soyup yuvarlak kesin. Eğer çok büyükse patatesler yarım ay şekilde de kesilebilir.
10 dakika suda bekletip daha sonra iyice kurulayın.
Uygun bir tavaya sıvı yağ koyup patatesleri kızartın. Fazla yağını almak için mutfak havlusu üzerine koyun.
Ardından soğan, biber, maydanoz ve dereotunu ince ince doğrayın.
Bir kaseye patatesleri alin üzerine malzemeleri, baharatını, zeytinyağı ve limonu dökün iyice karıştırıp servise tabağına alin.