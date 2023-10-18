Patates kızartması salatası: Lezzet dolu bir tarif
Patates kızartması her formu ile sevilen bir tarif ve salatası da oldukça en lezzetli alternatiflerden biri olarak sofralarda yerini alıyor. Hem tadı hem de sunumuyla farklı bir tarife yer açan bu lezzeti sofralarınıza ekleyebilrisniz. İşte o lezzett..
Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:51Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 08:51
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
MALZEMELER
Malzemeler:
4 büyük patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
2 diş sarımsak, ezilmiş
2 yemek kaşığı taze limon suyu
1 çay bardağı soğan, halka doğranmış
1/4 su bardağı doğranmış maydonoz
YAPILIŞI
Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Patatesleri halka halka doğrayın.
Patatesleri kızdırılmış yağda altın rengi olana kadar kızartın.
Bu sırada, salata sosunu hazırlayın. Ezilmiş sarımsak ve limon suyunu bir kasede karıştırın.
Kızarmış patatesleri fazla yağını çekmesi için, peçete dolu bir tabağa alın ve soğumasını bekleyin.
Soğuyan patatesleri büyük bir salata kasesine alın. Üzerine hazırladığınız sosu ekleyin ve nazikçe karıştırın, böylece patatesler sosla kaplanır.