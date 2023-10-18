Patates kızartması salatası: Lezzet dolu bir tarif

Patates kızartması her formu ile sevilen bir tarif ve salatası da oldukça en lezzetli alternatiflerden biri olarak sofralarda yerini alıyor. Hem tadı hem de sunumuyla farklı bir tarife yer açan bu lezzeti sofralarınıza ekleyebilrisniz. İşte o lezzett..

Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 08:51
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 4 büyük patates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 2 yemek kaşığı taze limon suyu
  • 1 çay bardağı soğan, halka doğranmış
  • 1/4 su bardağı doğranmış maydonoz

YAPILIŞI

  • Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Patatesleri halka halka doğrayın.
  • Patatesleri kızdırılmış yağda altın rengi olana kadar kızartın.
  • Bu sırada, salata sosunu hazırlayın. Ezilmiş sarımsak ve limon suyunu bir kasede karıştırın.
  • Kızarmış patatesleri fazla yağını çekmesi için, peçete dolu bir tabağa alın ve soğumasını bekleyin.
  • Soğuyan patatesleri büyük bir salata kasesine alın. Üzerine hazırladığınız sosu ekleyin ve nazikçe karıştırın, böylece patatesler sosla kaplanır.
  • Son olarak, ince doğranmış maydanozu ekleyin.
  • Servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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