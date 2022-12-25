Patates salatası tarifi: Hem doyurucu hem lezzet dolu!

Patates, birçok formuyla sofraların vazgeçilmezi. Ana yemeğinden kızartmasına birbirinden farklı haliyle lezzet dolu bir öğün sunan bu besin, herkesin bayıldığı lezzetlerin de başında geliyor. Patates salatası ise hem doyuruculuğu hem de ferah bir lezzet oluşuyla oldukça sevilen alternatiflerden biri. İşte en lezzetli patates salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 25.12.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 08:44
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Kase : 106 kcal

MALZEMELER

  • 1 kilo patates
  • 1/2 (yarım) demet taze soğan
  • 1/2 (yarım) demet maydanoz
  • 1 adet domates
  • Yarım demet taze nane
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı sumak
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pulbiber
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI

  1. Patatesleri soyup dilimledikten sonra haşlayın.
  2. Bu sırada yeşillikleri ince ince doğrayın.
  3. Bir başka kapta, baharatları, zeytinyağını ve nar ekşisini karıştırın.
  4. Haşlanan patatesler biraz soğuduktan sonra, ince doğranmış yeşillikleri ve sos karışımını salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın.
  5. Patates salatanız servise hazır. Afiyet olsun.

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