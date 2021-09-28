Patlıcanlı haydari tarifi ve malzemeleri: Patlıcanlı haydari nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Patlıcanlarınızı kolay soymak için fırına ya da ocağa vermeden önce bıçaklar ile delikler açın. • Patlıcanlı haydarinin en önemli özelliği köz tadının gelmesidir. Bu yüzden közlediğiniz patlıcanları su ile soymayın. Suya değen patlıcandaki köz tadı yok olacaktır. • Patlıcanlı haydari içine beyaz peynir yerine labne peynir de koyabilirsiniz. • Patlıcanlı haydari yaparken süzme yoğurt kullanılması önerilir. Eğer süzme yoğurt yoksa normal yoğurdu bir tülbent yardımı ile süzün. Aksi halde haydariniz sulanacaktır. • Patlıcanlı haydari içerisine isteğe göre taze nane ya da maydanoz da koyabilirsiniz. Bu iki taze bitki ile sarımsağın ağır tadını bastırabilirsiniz.