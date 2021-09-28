Patlıcanlı haydari tarifi ve malzemeleri: Patlıcanlı haydari nasıl yapılır?

Üstü için;
Patlıcan, patlıcanlı haydari malzemeleri arasında ilk işleme alınması gereken malzemedir. Patlıcanlarınızı közlemek için ocak ya da fırını kullanabilirsiniz.
200 derecede ısıttığınız fırında 25 dakika boyunca patlıcanları közledikten sonra üstünün bir streç film ile kapatarak kolay soğuması için bekletin.
Patlıcanları soyduktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın.
Ayrı bir kaba süzme yoğurdu ve peyniri ekleyin. Ardından rendelenmiş sarımsağı, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi de koyarak karıştırın. Patlıcanlarınızı da ekledikten sonra patlıcanlı haydarinizi servis tabağına alın.
Patlıcanlı haydari yapımı tamamlandıktan sonra üzerine biraz daha zeytinyağı ve kırmızı toz biberi ekleyerek servis edin.