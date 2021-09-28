Patlıcanlı haydari tarifi ve malzemeleri: Patlıcanlı haydari nasıl yapılır?

Haydari Türk mutfağının en sevilen ve lezzetli mezelerinden biridir. Lezzetinin yanı sıra aynı zamanda pratik yapımı ile de sıklıkla sofralarda yerini alır. Klasik haydari farklı şekillerde ve malzemelerle de yapılabilir. Bunlardan biri patlıcanlı haydaridir. Meze denilince akla ilk gelen haydarinin patlıcanlı versiyonu için aradığınız tarif ise yazımızda sizleri bekliyor. Közlenmiş patlıcan severlerin bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyecekleri bu eşsiz lezzeti zeytinyağı ile birleştirerek sofralarınızda unutulmayacak bir tat bırakabilirsiniz. İşte Patlıcanlı haydari tarifi ve malzemeleri.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 14:09
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 6 ya da 7 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 tane orta boy çekirdeksiz patlıcan
  • 50 gram beyaz peynir
  • Karabiber, tuz
  • 2 ya da 3 diş sarımsak
  • Zeytinyağı

Üstü için;

  • Toz kırmızı biber
  • Zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

• Patlıcanlarınızı kolay soymak için fırına ya da ocağa vermeden önce bıçaklar ile delikler açın. • Patlıcanlı haydarinin en önemli özelliği köz tadının gelmesidir. Bu yüzden közlediğiniz patlıcanları su ile soymayın. Suya değen patlıcandaki köz tadı yok olacaktır. • Patlıcanlı haydari içine beyaz peynir yerine labne peynir de koyabilirsiniz. • Patlıcanlı haydari yaparken süzme yoğurt kullanılması önerilir. Eğer süzme yoğurt yoksa normal yoğurdu bir tülbent yardımı ile süzün. Aksi halde haydariniz sulanacaktır. • Patlıcanlı haydari içerisine isteğe göre taze nane ya da maydanoz da koyabilirsiniz. Bu iki taze bitki ile sarımsağın ağır tadını bastırabilirsiniz.

YAPILIŞI

Patlıcan, patlıcanlı haydari malzemeleri arasında ilk işleme alınması gereken malzemedir. Patlıcanlarınızı közlemek için ocak ya da fırını kullanabilirsiniz.

200 derecede ısıttığınız fırında 25 dakika boyunca patlıcanları közledikten sonra üstünün bir streç film ile kapatarak kolay soğuması için bekletin.

Patlıcanları soyduktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın.

Ayrı bir kaba süzme yoğurdu ve peyniri ekleyin. Ardından rendelenmiş sarımsağı, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi de koyarak karıştırın. Patlıcanlarınızı da ekledikten sonra patlıcanlı haydarinizi servis tabağına alın.

Patlıcanlı haydari yapımı tamamlandıktan sonra üzerine biraz daha zeytinyağı ve kırmızı toz biberi ekleyerek servis edin.

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