Pesto soslu tost tarifi: Özel sosların karışımıyla ortaya çıkan enfes bir lezzet!

Kahvaltıların pratik lezzeti olan tostun bu halini denediniz mi? Ezine peyniri, pesto sosu ve sucukların birleşimiyle enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Çcocuklarınızın da bayılacağı bu lezzeti mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 09:56
  • 2-3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • Pesto sos
  • Sucuk
  • Ezine peyniri
  • Kaşar peyniri
  • Kekik
  • Tereyağı
  • Tost ekmeği

YAPILIŞI

  1. İlk olarak pesto sosu ekmeğin içine güzelce sürün.
  2. Ardından kaşar peyniri ve ezine peynirini yerleştirin.
  3. Sucuğu ayrı bir tavada 1-2 dakika kadar kızartın.
  4. Kızaran sucukları ekmeğin içine yerleştirin.
  5. Son olarak üzerine kekik serpin. Tost makinesine biraz tereyağı sürüp 10 dakika kadar pişirin.
  6. İşte tostumuz hazır! Herkese afiyet olsun.

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