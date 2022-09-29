Pesto soslu tost tarifi: Özel sosların karışımıyla ortaya çıkan enfes bir lezzet!
Kahvaltıların pratik lezzeti olan tostun bu halini denediniz mi? Ezine peyniri, pesto sosu ve sucukların birleşimiyle enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Çcocuklarınızın da bayılacağı bu lezzeti mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:56Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 09:56
2-3 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
Pesto sos
Sucuk
Ezine peyniri
Kaşar peyniri
Kekik
Tereyağı
Tost ekmeği
YAPILIŞI
İlk olarak pesto sosu ekmeğin içine güzelce sürün.
Ardından kaşar peyniri ve ezine peynirini yerleştirin.
Sucuğu ayrı bir tavada 1-2 dakika kadar kızartın.
Kızaran sucukları ekmeğin içine yerleştirin.
Son olarak üzerine kekik serpin. Tost makinesine biraz tereyağı sürüp 10 dakika kadar pişirin.