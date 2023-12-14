Portakal çanağında kereviz salatasını bir deneyen vazgeçemiyor

Kerevizi bir de portakal çanağında deneyin. Oldukça şifalı bir besin olan kerevizin tadı ve kokusu keskindir bu nedenle portakalla tüketildiğinde daha hafif bir lezzete kavuşur. İşte bir deneyenin bir daha vazgeçemediği portakallı kereviz tarifi...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 08:49
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy portakal
  • 4 adet kereviz kökü
  • Yarım limonun suyu
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz içi
  • Taze kişniş veya maydanoz

YAPILIŞI

Portakalların üst kısımlarını kesin ve içlerini bir kaşık yardımıyla oyarak çanağa benzeyen bir şekil elde edin. Elde ettiğiniz sıvıyı bir kaba alın.

Kerevizleri yıkayın, kabuklarını soyun ve rendeleyin ya da ince dilimler halinde doğrayın.

Rendelenmiş veya doğranmış kerevizleri, hazırladığınız portakal suyuyla karıştırın.

Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karıştırın.

Portakal çanağınızı servis tabağına alın.

Kerevizli karışımı hazırladığınız çanağa ekleyin ve karışımın içindeki portakal sıvısı ile harmanlayın.

Üzerine dövülmüş ceviz içi serpin.

Servis etmeden önce üzerini taze kişniş veya maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

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