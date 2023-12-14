Portakal çanağında kereviz salatasını bir deneyen vazgeçemiyor

Portakalların üst kısımlarını kesin ve içlerini bir kaşık yardımıyla oyarak çanağa benzeyen bir şekil elde edin. Elde ettiğiniz sıvıyı bir kaba alın.

Kerevizleri yıkayın, kabuklarını soyun ve rendeleyin ya da ince dilimler halinde doğrayın.

Rendelenmiş veya doğranmış kerevizleri, hazırladığınız portakal suyuyla karıştırın.

Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karıştırın.

Portakal çanağınızı servis tabağına alın.

Kerevizli karışımı hazırladığınız çanağa ekleyin ve karışımın içindeki portakal sıvısı ile harmanlayın.

Üzerine dövülmüş ceviz içi serpin.

Servis etmeden önce üzerini taze kişniş veya maydanoz ile süsleyebilirsiniz.