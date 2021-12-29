Renk dolu bir tabak: Barbunya salatası tarifi

Barbunya, hem lif hem de protein içeriği ile dolu dolu bir tabak sunuyor. Üstelik diğer sebzeler ile bir araya geldiğinde oldukça besleyici bir içerik sunan bu salata, hem doyurucu bir ana öğün hem de sofralarınızı renklendirecek bir salata haline gelebilir. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:09
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 45 dakika

MALZEMELER

  • 200 gram barbunya (kuru haliyle)
  • 1 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 1 adet domates
  • Bir bardak haşlanmış mısır
  • Yarım demetten az maydanoz
  • Yarım demet roka
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1/2 adet limon
  • 1/3 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

  • 1 gece önceden haşladığınız veya haşlanmış konserve barbunyayı bir kaba alın.
  • Domatesleri ufak şekilde doğradıktan sonra üzerine ekleyin.
  • Ardından mısırları ve ufak ufak doğradığınız yeşillikleri de ekleyin ve hafifçe karıştırın.
  • Son olarak ufak doğranmış közlenmiş biberleri de ekleyin ve sosunu karıştırın.
  • Salatanız hazır, afiyet olsun.

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