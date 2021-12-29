Renk dolu bir tabak: Barbunya salatası tarifi

Barbunya, hem lif hem de protein içeriği ile dolu dolu bir tabak sunuyor. Üstelik diğer sebzeler ile bir araya geldiğinde oldukça besleyici bir içerik sunan bu salata, hem doyurucu bir ana öğün hem de sofralarınızı renklendirecek bir salata haline gelebilir. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:09Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:09
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
200 gram barbunya (kuru haliyle)
1 adet közlenmiş kırmızı biber
1 adet domates
Bir bardak haşlanmış mısır
Yarım demetten az maydanoz
Yarım demet roka
1,5 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1/2 adet limon
1/3 çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI
1 gece önceden haşladığınız veya haşlanmış konserve barbunyayı bir kaba alın.
Domatesleri ufak şekilde doğradıktan sonra üzerine ekleyin.
Ardından mısırları ve ufak ufak doğradığınız yeşillikleri de ekleyin ve hafifçe karıştırın.
Son olarak ufak doğranmış közlenmiş biberleri de ekleyin ve sosunu karıştırın.