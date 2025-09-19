Sadece 10 dakikada hazırlanan lezzet bombası mütebbel!

Patlıcanla yapabileceğiniz en lezzetli ve ağız sulandıran meze burada! Sadece birkaç malzemeyle mutfağınızda harikalar yaratabilir, davet sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Bu mütebbel tarifiyle hem kendinizi hem de misafirlerinizi şaşırtacak, her kaşığında “Bir daha isterim!” dedirteceksiniz!

YAPILIŞI

Malzemeler (4 kişilik):

  • 2 adet orta boy patlıcan

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım limonun suyu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • İsteğe bağlı: Pul biber veya nar ekşisi

Yapılışı:

  1. Patlıcanları közleyin:

    • Fırında: Patlıcanları alüminyum folyo ile sarıp 200°C'de yaklaşık 30-40 dakika közleyin.

    • Ocakta: Patlıcanları direkt ateşte veya mangalda közleyin, kabukları iyice kararmalı.

  2. Patlıcanları soğutun ve soyun:

    • Kabukları soyulduktan sonra patlıcanları bir kaba alın.

  3. Diğer malzemeleri ekleyin:

    • Sarımsağı ezin, tahin, limon suyu ve zeytinyağını ekleyin.

    • Tuzunu ayarlayın.

  4. Püre haline getirin:

    • Tüm malzemeleri çatalla ezebilir veya mutfak robotunda kısa süreli karıştırabilirsiniz.

  5. Servis:

    • Üzerine pul biber veya biraz zeytinyağı gezdirerek servis edin.

    • İsteğe bağlı olarak nar ekşisi ile tatlandırabilirsiniz.

