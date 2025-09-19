Sadece 10 dakikada hazırlanan lezzet bombası mütebbel!

Malzemeler (4 kişilik):
2 adet orta boy patlıcan
2 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tuz
İsteğe bağlı: Pul biber veya nar ekşisi
Yapılışı:
Patlıcanları közleyin:
Fırında: Patlıcanları alüminyum folyo ile sarıp 200°C'de yaklaşık 30-40 dakika közleyin.
Ocakta: Patlıcanları direkt ateşte veya mangalda közleyin, kabukları iyice kararmalı.
Patlıcanları soğutun ve soyun:
Kabukları soyulduktan sonra patlıcanları bir kaba alın.
Diğer malzemeleri ekleyin:
Sarımsağı ezin, tahin, limon suyu ve zeytinyağını ekleyin.
Tuzunu ayarlayın.
Püre haline getirin:
Tüm malzemeleri çatalla ezebilir veya mutfak robotunda kısa süreli karıştırabilirsiniz.
Servis:
Üzerine pul biber veya biraz zeytinyağı gezdirerek servis edin.
İsteğe bağlı olarak nar ekşisi ile tatlandırabilirsiniz.