Sağlıklı lif kaynağı ile tadına doyum olmuyor: Humus tarifi

Hem enfes lezzeti hem de lif kaynağı olan humus; nohut, tahin ve aromatik baharatlarla hazırlanır ve oldukça faydalıdır. Tam ölçülü, kıvamı kolayca tutturabileceğiniz bu humus tarifi ile akşam sofralarınızda enfes lezzetin tadını çıkarın.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:32

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

2–3 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1–2 diş sarımsak

3–4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

3–5 yemek kaşığı soğuk su

YAPILIŞI:

Nohutları mutfak robotuna alın.

Tahin, limon suyu, sarımsak ve tuzu ekleyin, çekin.

Kimyonu ve zeytinyağını ekleyin, tekrar çekin.

Kıvam için azar azar soğuk su ekleyin, pürüzsüz olana kadar çekin.

Tadına bakın, gerekirse limon ya da tuz ekleyin.

Humusu servis tabağına alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirin.

Pul biber ya da toz kırmızı biber serpin.

Afiyet olsun.

