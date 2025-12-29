Sağlıklı lif kaynağı ile tadına doyum olmuyor: Humus tarifi

MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış nohut
2–3 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
1–2 diş sarımsak
3–4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
3–5 yemek kaşığı soğuk su
YAPILIŞI:
Nohutları mutfak robotuna alın.
Tahin, limon suyu, sarımsak ve tuzu ekleyin, çekin.
Kimyonu ve zeytinyağını ekleyin, tekrar çekin.
Kıvam için azar azar soğuk su ekleyin, pürüzsüz olana kadar çekin.
Tadına bakın, gerekirse limon ya da tuz ekleyin.
Humusu servis tabağına alın.
Üzerine zeytinyağı gezdirin.
Pul biber ya da toz kırmızı biber serpin.
Afiyet olsun.