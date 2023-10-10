Şakşuka tarifi: Eşsiz bir eşlikçi...

Sebzelerin en lezzetli şekilde bir araya geldiği şakşuka, ana yemek menülerinde en iyi eşlikçi alternatiflerden biri. Lezzet dolu bu tarif, ister misafir menülerinde isterseniz ailecek bir akşam yemeğinde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir seçenek. İşte tam kıvamında o tarif...

Giriş Tarihi: 10.10.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 09:28
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 166 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet kabak
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 3 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
  • Yarım demet taze soğan veya maydanoz (isteğe bağlı)

AŞÇININ NOTU

  • Şakşuka sıcak veya soğuk servis edilebilir.
  • Yanında ekmek veya pilav ile servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Üzerine biraz tuz serpiştirip suyunu salmasını bekleyin.
  2. Kabakları ve biberleri de küp küp doğrayın.
  3. Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış patlıcanları ekleyin ve kısık ateşte iyice kızarana kadar pişirin.
  4. Ayrı bir tavada doğranmış kabak ve biberleri ekleyin, onları da kavurun.
  5. Ardından doğranmış sarımsakları ekleyin ve biraz daha kavurun.
  6. Doğranmış domatesleri ilave edin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin.
  7. Salçayı ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyip karıştırın.
  8. Tüm malzemeler iyice karıştığında ocaktan alın.
  9. Şakşuka servise hazır. Üzerine isteğe bağlı olarak taze soğan veya maydanoz serpiştirebilirsiniz.

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