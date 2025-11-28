Sıradan salatalara elveda: Nohutlu kuskus salatası ile tanışın

1 su bardağı kuskus
1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanılabilir)
1 adet kırmızı biber (küçük küpler halinde)
1 adet salatalık (küçük küpler halinde)
1/2 kırmızı soğan (ince doğranmış)
1/4 demet maydanoz (ince kıyılmış)
1/4 demet taze nane (isteğe bağlı, ince kıyılmış)
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu (ya da nar ekşisi)
Tuz ve karabiber
İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı sumak veya pul biber
Kuskusu bir kaseye alın, üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyin ve üstünü kapatın. 5–10 dakika bekleyip şişmesini sağlayın, sonra çatalla karıştırarak tane tane açın.
Haşlanmış nohutları süzün ve kuskusa ekleyin.
Küp doğranmış kırmızı biber, salatalık, kırmızı soğan, maydanoz ve naneyi ekleyin.
Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip güzelce karıştırın.
İsterseniz üzerine sumak veya pul biber serpiştirerek ekstra lezzet katabilirsiniz.