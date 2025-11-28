Sıradan salatalara elveda: Nohutlu kuskus salatası ile tanışın

Nohut ve kuskusun müthiş birleşimiyle hazırlanan bu pratik tarif, hem dakikalar içinde sofranıza geliyor hem de tat duyularınızı şok ediyor. Kimsenin bilmediği bu sır, mutfakta devrim yaratacak!

Giriş Tarihi: 28.11.2025 09:17

YAPILIŞI

Malzemeler (2-3 kişilik)

  • 1 su bardağı kuskus

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanılabilir)

  • 1 adet kırmızı biber (küçük küpler halinde)

  • 1 adet salatalık (küçük küpler halinde)

  • 1/2 kırmızı soğan (ince doğranmış)

  • 1/4 demet maydanoz (ince kıyılmış)

  • 1/4 demet taze nane (isteğe bağlı, ince kıyılmış)

  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu (ya da nar ekşisi)

  • Tuz ve karabiber

  • İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı sumak veya pul biber

Hazırlık

  1. Kuskusu bir kaseye alın, üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyin ve üstünü kapatın. 5–10 dakika bekleyip şişmesini sağlayın, sonra çatalla karıştırarak tane tane açın.

  2. Haşlanmış nohutları süzün ve kuskusa ekleyin.

  3. Küp doğranmış kırmızı biber, salatalık, kırmızı soğan, maydanoz ve naneyi ekleyin.

  4. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip güzelce karıştırın.

  5. İsterseniz üzerine sumak veya pul biber serpiştirerek ekstra lezzet katabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?