Sofranızı renklendirecek: Barbunya salatası tarifi

Tam bir protein deposu olan barbunya salatası akşam yemeklerinizde, sebze ve etlerin yanına çok yakışacak bir lezzettir. Bu salata içerisindeki sebzeleriyle süslü, bir o kadar da lezzetlidir. İşte o sofralarınıza renk katacak ve ferahlık sağlayacak olan tarif...

Giriş Tarihi: 09.07.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 08:30

YAPILIŞI

Salatayı yapmadan öncesinde barbunyaları tercihe göre en az 12 saat su içerisinde bekletin.
Barbunyaları tencereye alın ve bol su içerisinde yaklaşık 45 dakika haşlayın.
Haşlanmış olan barbunyaların suyunu süzün ve soğuk su ile tekrar yıkayıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Kırmızı biber ve kornişon turşusunu küp küp olacak şekilde dilimleyin.
Soğumuş olan barbunyaları bir kase içerisine alın ve dilimlediğiniz kırmızı biber ve kornişon turşusunu içine ekleyin.
Yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu da ekleyin.
Son olarak üzerine tuz, karabiber, nar ekşisi, yarım limon suyunu ve zeytinyağını ilave edin.
Tercihinize göre sıcaklığında ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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