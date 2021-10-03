Sütsüz beşamel sos tarifi: Sütsüz beşamel sos nasıl yapılır?

Beşamel sos aslında hepimizin aşina olduğu ve genel olarak fırın yemeklerinde tercih edilen bir sos türü. Alışık olduğumuz beşamel sosun aksine bazen farklı tarifler denemekte yarar var. İşte fırın yemeklerinizin tadını bozmayacak bir tarif ile karşınızdayız. Süt aslında beşamel sosun ana malzemelerinden biri olduğu için belki de sütsüz beşamel sos nasıl hazırlanır diye düşünmüş olabilirsiniz ama hem yapılışı daha kolay hem de lezzetinden bir şey kaybetmeyen bu sütsüz beşamel sos tarifine bayılacaksınız.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 16:55
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 3 su bardağı sıcak su
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber

AŞÇININ NOTU

Süt yerine su kullandığınız sütsüz beşamel sos yapımında özellikle kullanılan suyun sıcak olmasına dikkat edilmelidir.

YAPILIŞI

Beşamel sos yapımı aslında püf noktalarına dikkat edildiğinde fırında yemeklerine muhteşem bir lezzet veren bir sosa dönüşüyor. Ama beşamel sos yapan herkesin en büyük çilesi herhalde beşamel sosun yapımında topaklanma yaşanması. Sütsüz beşamel sos yapılışında aslında normal beşamel sos yapımı gibi topaklanmayı önlemek için dikkat edilmesi gereken noktalar içeriyor. Sütsüz beşamel sos malzemeleri özellikle evde aniden yapmamız gerektiğinde ve süt bulamadığımızda bile yapabileceğimiz ve tarif. Özellikle içinde tereyağı da kullanmadığımız bu sütsüz beşamel sos tarifi aynı zamanda vegan bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği bir tariftir. Özellikle yapımında dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de sütsüz beşamel sos yapılışında kullanacağımızın suyun sıcak olması. Eğer malzemelerimiz de hazırsa sütsüz beşamel sos nasıl yapılır hep beraber bakalım.

  • Hazırladığınız yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya alıp ısıtın.
  • Isınan yağın üzerine 3 yemek kaşığı unu ekleyip iyice kokusu çıkana kadar kavurun. Özellikle dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de unun iyice kavrulmuş olması. İyice kavrulan un sıcak su eklendiğinde topaklanma yapmayacaktır.
  • İyice kavurduğunuz unun üstüne yavaş yavaş 3 su bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde ettiğiniz beşamel sosunuza tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırarak kaynatın.
  • Kaynamaya başlayan sütsüz beşamel sosunuz pürüzsüz ve yarı akışkan yoğun bir kıvam aldığında ocaktan alınız.
  • Sıcak halde istediğiniz bir fırın yemeğinde kullanabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA