Sütsüz beşamel sos tarifi: Sütsüz beşamel sos nasıl yapılır?

Beşamel sos yapımı aslında püf noktalarına dikkat edildiğinde fırında yemeklerine muhteşem bir lezzet veren bir sosa dönüşüyor. Ama beşamel sos yapan herkesin en büyük çilesi herhalde beşamel sosun yapımında topaklanma yaşanması. Sütsüz beşamel sos yapılışında aslında normal beşamel sos yapımı gibi topaklanmayı önlemek için dikkat edilmesi gereken noktalar içeriyor. Sütsüz beşamel sos malzemeleri özellikle evde aniden yapmamız gerektiğinde ve süt bulamadığımızda bile yapabileceğimiz ve tarif. Özellikle içinde tereyağı da kullanmadığımız bu sütsüz beşamel sos tarifi aynı zamanda vegan bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği bir tariftir. Özellikle yapımında dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de sütsüz beşamel sos yapılışında kullanacağımızın suyun sıcak olması. Eğer malzemelerimiz de hazırsa sütsüz beşamel sos nasıl yapılır hep beraber bakalım.

Hazırladığınız yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya alıp ısıtın.

Isınan yağın üzerine 3 yemek kaşığı unu ekleyip iyice kokusu çıkana kadar kavurun. Özellikle dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de unun iyice kavrulmuş olması. İyice kavrulan un sıcak su eklendiğinde topaklanma yapmayacaktır.

İyice kavurduğunuz unun üstüne yavaş yavaş 3 su bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde ettiğiniz beşamel sosunuza tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başlayan sütsüz beşamel sosunuz pürüzsüz ve yarı akışkan yoğun bir kıvam aldığında ocaktan alınız.

Sıcak halde istediğiniz bir fırın yemeğinde kullanabilirsiniz.