Tam kıvamında kısır tarifi: 10 dakika hazır

Sadece 5 çaylarının vazgeçilmezi değil diğer ana öğünlerin de karşı konulamaz bir eşlikçisi olan kısır, tam kıvvamında yapıldığında kaşık kaşık keyifle yiyebileceğimiz bir tat. Hem hafif hem de lezzetli bu tarifi dilerseniz yaz günlerinde hafif bir atıştırmalık olarak da tercih edebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:33Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:33
6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
340 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı ince bulgur
1,5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı domates salçası
2 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay bardağı zeytinyağı
1/2 çay bardağı nar ekşisi
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane
6 dal taze soğan
AŞÇININ NOTU
Yeşillikleri yıkadıktan sonra iyice kurumasına özen gösterin.
YAPILIŞI
Kasenin içerisine bulguru alıp üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu üzeirne ekleyip streç filmle ağzını kapatın.
Yaklaşık 15 dakika içerisinde bulgurlar şişip tane tane olacaktır.
Ardından üzerini açıp salça ve yağı, tuzu, pul biberi, nar ekşisini ve limonu ekleyip güzelce karıştırın.
Son olarak içerisine doğradığınız taze soğan, nane ve maydanozu da ekleyip karıştırın.
Ardından servis tabağına koyup, servis edebilrsiniz. Afiyet olsun!