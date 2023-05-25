Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi

Beş çaylarının, gün tabaklarının vazgeçilmezi olan mercimek köftesini bir de bu tarifle deneyin. Rengi ve kıvamıyla tadı damaklarda kalan mercimek köftesinin yapımı oldukça basit. İşte tam kıvamında mercimek köftesi tarifi...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 09:16
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

2 su bardağı mercimek

2 su bardağı ince köftelik bulgur

2 adet kuru soğan

Yarım demek maydanoz

Yarım demet taze soğan

4 yemek kaşığı sıvıyağ

Salça, tuz, pulbiber, kimyon

Dilerseniz servis aşamasında limon ve marul

YAPILIŞI

Mercimeği haşlıyoruz. Haşladıktan sonra içerisine ince bulguru ekleyerek kapağını kapatıp en az yarım saat bekletiyoruz. Ayrı bir tavada sıvı yağ üzerine eklediğimiz salça ve soğanı kavuruyoruz. Pulbiberi bu aşamada ekleyerek yağın renginin koyu olmasını sağlıyoruz. Soğanlı karışımı mercimeklerin üzerine ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Baharatları ve yeşilliği de ekleyip harmanlıyoruz. Ekşimsi bir tat sevenler bu aşamada limon ekleyebilir ancak servis aşamasında limonun kullanılması lezzetini artıracaktır.

Afiyet olsun.

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