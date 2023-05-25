Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi

Mercimeği haşlıyoruz. Haşladıktan sonra içerisine ince bulguru ekleyerek kapağını kapatıp en az yarım saat bekletiyoruz. Ayrı bir tavada sıvı yağ üzerine eklediğimiz salça ve soğanı kavuruyoruz. Pulbiberi bu aşamada ekleyerek yağın renginin koyu olmasını sağlıyoruz. Soğanlı karışımı mercimeklerin üzerine ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Baharatları ve yeşilliği de ekleyip harmanlıyoruz. Ekşimsi bir tat sevenler bu aşamada limon ekleyebilir ancak servis aşamasında limonun kullanılması lezzetini artıracaktır.

Afiyet olsun.