Yeşil mercimek salatası: Hem doyurucu hem lezzetli
Mercimeğin M.Ö. 8000 yılına kadar dayanan eski bir geçmişi vardır. Orta Doğu, Akdeniz ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Yeşil mercimek, bitkisel protein açısından çok zengindir. Özellikle vejetaryen ve veganlar için önemli bir protein kaynağıdır. Demir eksikliği olanlar için yeşil mercimek iyi bir alternatiftir. Kırmızı et yerine tüketildiğinde demir ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Peki tek bir tarifle tüm bu faydalardan nasıl yararlanabilirsiniz? İşte lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:13Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:14
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 su bardağı yeşil mercimek
1 küçük kırmızı soğan
1 adet orta boy domates
1 adet salatalık
1 adet kırmızı biber
2-3 dal taze soğan
1/4 demet maydanoz
1/4 demet dereotu
1/4 demet nane
1/2 limonun suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Bir tencereye su koyup kaynatın. Yeşil mercimekleri ekleyin ve yumuşayana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) haşlayın. Haşlandıktan sonra suyunu süzün ve soğuması için bir kenara alın.
Domates, salatalık, kırmızı biber ve kırmızı soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Taze soğan, maydanoz, dereotu ve naneyi ince ince kıyın.
Haşlanmış ve soğumuş yeşil mercimeği geniş bir kaseye alın. Üzerine doğradığınız sebzeleri ekleyin.
Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün ve iyice karıştırın.
Salatayı servis tabağına alın ve isteğe bağlı olarak üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin. Hemen servis edebilirsiniz.