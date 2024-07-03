Anne eli tadında: Pirinçli pırasa tarifi

Bir tencereye zeytinyağını ve salçayı ekleyerek yaklaşık üç ya da dört dakika boyunca kavurun.

Havuçlarınızı verev şekilde doğrayın.

Doğramış olduğunuz havuçları tencereye ekleyip beş dakika soteleyin.

Ardından doğradığınız pırasayı ekleyin ve beş dakika daha kavurmaya devam edin.

Havuç ve pırasa yumuşadıktan sonra üzerine pirinci ekleyip birkaç dakika soteleyin.

İki su bardağı sıcak su, tuz ve karabiberi ilave edin.

Karıştırdıktan sonra kısık ateşte yirmi dakika kapağını kapalı bir şekilde kaynatın.

Tercihinize göre servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.

Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Pırasaları doğrayın ve soğuk su dolu bir kap içerisinde yaklaşık on dakika bekletin.