Anne eli tadında: Pirinçli pırasa tarifi

Pırasa, pirinç ve havuç ile birlikte hazırlanan, yediğiniz zaman sizde adeta anne eli değişmiş gibi bir tat uyandıracak leziz bir sulu yemek tarifi...

Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:31
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • 500 gram pırasa
  • 1/3 çay bardağı zeytinyağı
  • Bir yemek kaşığı domates salçası
  • Bir adet havuç
  • Yarım çay bardağı yıkanmış pirinç
  • İki su bardağı sıcak su
  • İki çay kaşığı tuz
  • Bir çay kaşığı karabiber

Üzeri için

  • Bir tutam kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Pırasaları doğrayın ve soğuk su dolu bir kap içerisinde yaklaşık on dakika bekletin.
Bir tencereye zeytinyağını ve salçayı ekleyerek yaklaşık üç ya da dört dakika boyunca kavurun.
Havuçlarınızı verev şekilde doğrayın.
Doğramış olduğunuz havuçları tencereye ekleyip beş dakika soteleyin.
Ardından doğradığınız pırasayı ekleyin ve beş dakika daha kavurmaya devam edin.
Havuç ve pırasa yumuşadıktan sonra üzerine pirinci ekleyip birkaç dakika soteleyin.
İki su bardağı sıcak su, tuz ve karabiberi ilave edin.
Karıştırdıktan sonra kısık ateşte yirmi dakika kapağını kapalı bir şekilde kaynatın.
Tercihinize göre servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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