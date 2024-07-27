Bamya yemeği tarifi: Şimdi tam mevsimi!

Bamya, Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle saray mutfağında sıklıkla tüketilen bir sebzeydi. Saray mutfağının zenginliği ve çeşitliliği içinde bamya, hem taze hem de kurutulmuş haliyle yer bulmuştu.Türkiye'nin farklı bölgelerinde bamya yemeği farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin, Ege ve Akdeniz bölgelerinde zeytinyağlı bamya yaygınken, İç Anadolu'da daha çok etli bamya tercih edilir. Bamya yemeği genellikle pilav veya bulgur pilavı ile servis edilir. Yoğurt da bamya yemeğinin yanında sıkça tercih edilen bir garnitürdür.
Giriş Tarihi: 27.07.2024 08:57Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 08:57
MALZEMELER
500 gram bamya
1 adet büyük boy soğan
2-3 diş sarımsak
2 adet domates
1 adet limon suyu veya 1 yemek kaşığı limon tuzu
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Bamyaların baş kısmındaki sert bölümü koni şeklinde keserek ayıklayın. Ayıkladığınız bamyaları kararmaması için limon suyu veya limon tuzu eklenmiş suda bekletin.
Soğanları ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin veya ince doğrayın.
Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.
Bir tencereye zeytinyağını koyun ve soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
Sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Domates salçasını ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika daha kavurun.
Rendelediğiniz veya doğradığınız domatesleri ekleyin ve domatesler yumuşayana kadar pişirin.
Suda beklettiğiniz bamyaları süzerek tencereye ekleyin ve karıştırın.
Tuz ve karabiber ekleyin. 1 su bardağı suyu da ekleyin ve karıştırın.
Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte bamyalar yumuşayana kadar pişirin. Bamyalar yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişmesi yeterli olacaktır.
Pişirme işlemi bittikten sonra yemeği ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin.