Biber dolması tarifi

Biberlerin saplarını kesin ve içlerini temizleyin.

Pirinci bol suyla yıkayın ve süzün.

Geniş bir kaba soğanı, pirinci, doğranmış maydanozu, taze naneyi (varsa), domates salçasını, biber salçasını, sıvı yağı, zeytinyağını, nar ekşisini (varsa), toz şekeri, tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız iç harçla biberleri doldurun. Ancak, biberleri tamamen doldurmayın, içine pirinçler şişeceği için dolma boşluğu bırakın.

Dolmaları bir tencereye dizin. Dolmaların üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve dolmaları kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Eğer suyunu çekmeden dolmalar pişerse, fazla suyu dökerek servis yapabilirsiniz.

Pişen dolmaları ocaktan alın ve bir süre dinlendirin.