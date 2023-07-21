Biber dolması tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan biber dolması, aynı zamanda yaz sıcaklarına yakışan bir lezzet oluyor. Yanında en iyi eşlikçi ise şüphesiz ki cacık. İşte lezzetli bir harç ile hazırlanmış, tadına doyum olmayan biber dolması tarifi...

Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:32
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 8-10 adet orta boy yeşil biber
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet yemeklik doğranmış orta boy soğan
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
  • Yarım demet ince kıyılmış taze nane
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Tuz ve karabiber
  • Kaynar su (dolmaların üzerini geçecek kadar)

AŞÇININ NOTU

Eğer mümkünse, eşit büyüklükte biberler seçmeye çalışın, böylece aynı sürede pişmelerini sağlarsınız

YAPILIŞI

Biberlerin saplarını kesin ve içlerini temizleyin.

Pirinci bol suyla yıkayın ve süzün.

Geniş bir kaba soğanı, pirinci, doğranmış maydanozu, taze naneyi (varsa), domates salçasını, biber salçasını, sıvı yağı, zeytinyağını, nar ekşisini (varsa), toz şekeri, tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız iç harçla biberleri doldurun. Ancak, biberleri tamamen doldurmayın, içine pirinçler şişeceği için dolma boşluğu bırakın.

Dolmaları bir tencereye dizin. Dolmaların üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve dolmaları kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Eğer suyunu çekmeden dolmalar pişerse, fazla suyu dökerek servis yapabilirsiniz.

Pişen dolmaları ocaktan alın ve bir süre dinlendirin.

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