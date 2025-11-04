Bir lokmada bağımlılık yaratacak: Fırından yeni çıkmış kaşarlı mantar güveç!

Dışarıda yemeden önce bir durun! Sıradan mantar tariflerini unutun; fırından yeni çıkmış, eriyen kaşarın altında saklanan bu mantar güveç, tek lokmada sizi mest edecek. Lezzetiyle sofranızın yıldızı olacak bu tarif, hem pratik hem de şık sunumuyla misafirlerinizin aklını başından alacak!

Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 09:54

YAPILIŞI

Malzemeler (2-3 kişilik):

300–400 gram mantar (şampiyon veya mevsim mantarı)

1 orta boy soğan

2–3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

Maydanoz (süslemek için)

Yapılışı:

Mantarları temizleyip dilimleyin. Soğanı yarım ay şeklinde doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın.

Tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Soğan ve sarımsakları ekleyip hafifçe kavurun.

Mantarları ekleyin, suyunu salıp çekene kadar orta ateşte soteleyin. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin.

Mantarlar sotelenip hafifçe yumuşayınca, karışımı güveç kaplarına paylaştırın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında kaşar eriyip üzeri kızarana kadar (yaklaşık 10–15 dakika) pişirin.

Fırından çıkınca biraz maydanoz ile süsleyip sıcak servis yapın.

