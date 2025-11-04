Bir lokmada bağımlılık yaratacak: Fırından yeni çıkmış kaşarlı mantar güveç!

Malzemeler (2-3 kişilik):
300–400 gram mantar (şampiyon veya mevsim mantarı)
1 orta boy soğan
2–3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)
Tuz, karabiber
100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
Maydanoz (süslemek için)
Yapılışı:
Mantarları temizleyip dilimleyin. Soğanı yarım ay şeklinde doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın.
Tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Soğan ve sarımsakları ekleyip hafifçe kavurun.
Mantarları ekleyin, suyunu salıp çekene kadar orta ateşte soteleyin. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin.
Mantarlar sotelenip hafifçe yumuşayınca, karışımı güveç kaplarına paylaştırın.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında kaşar eriyip üzeri kızarana kadar (yaklaşık 10–15 dakika) pişirin.
Fırından çıkınca biraz maydanoz ile süsleyip sıcak servis yapın.