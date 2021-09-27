Brüksel lahanası yemeği tarifi: Etli ve etsiz brüksel lahanası nasıl yapılır?
Kış aylarında sağlıklı beslenme listelerini vazgeçilmesi olan brüksel lahanası tam bir şifa deposu. İçeriğindeki protein, vitaminler, magnezyum, demir ve bakır ile yüksek besin değerine sahip olan brüksel lahanası Türk mutfağında çok fazla tüketilen bir yemek çeşidi olmasa da doğru tarif ile sofralarınızı lezzetlendirebiliyor. Potasyum oranı ile hem kansızlık hem de tansiyon sorunu yaşayanların tüketmesi önerilen brüksel lahanasını pişirmek isteyenler için en kolay tarif...
Giriş Tarihi: 27.09.2021 15:22Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 15:29
5 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
MALZEMELER
Yarım kilo brüksel lahanası
1 ya da 2 adet orta boy havuç
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı kadar domates ya da biber salçası
2 ya da 3 adet patates
Yarım yemek kaşığı tereyağı ya da margarin
Tuz, karabiber, pul biber
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Brüksel lahanası yemeği tarifi için etli ya da etsiz tercihi kullanabilirsiniz.
Etli brüksel lahanası tarifi:
Etli tarif için kuşbaşı etlerinizi tencerede kavurun.
Ardından brüksel lahanalarını temizleyin ve bol su ile yıkayın.
Ardından tencerenin içine margarin ya da tereyağını ekleyin ve karıştırın.
Tencerenin içine doğradığınız havuçları ve soğanları da ekleyerek kavurmaya devam edin.
Soğanlar da pembe kıvama gelince salçayı tencerenin içine ekleyin. Salçanın kokusunun çıkmasını bekleyin.
Salçanın kokusu da çıktıktan sonra doğradığınız patatesleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Son olarak yıkadığınız brüksel lahanalarını tencerenin içine koyun.
Son olarak arzuya göre tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek altını kısarak 15 ila 20 dakika arasında pişirin.
Etsiz brüksel lahanası tarifi:
Yarım kilo brüksel lahanasının köklerini ve yapraklarını temizleyerek yıkayın.
Ardından tencerede margarin ya da tereyağını eritin.
Tencerenin içine soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Pembeleşen soğanların içine patates ve havuçları ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Kök sebzeler hafif kıvamda piştikten sonra içerisine arzuya göre biber ya da domates salçası ekleyin.
Salçanın kokusu çıkana kadar malzemeleri kavurun. Kokusu çıktıktan sonra bütün ya da ortadan ikiye böldüğünüz brüksel lahanalarını ekleyin.
Baharatları ve tuzu da ekledikten sonra tencere içerisine az su ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatarak 20 dakikaya kadar pişmeye bırakın.
Suyunu çektikten sonra brüksel lahanası yemeğini ocaktan alın.