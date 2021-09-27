Brüksel lahanası yemeği tarifi: Etli ve etsiz brüksel lahanası nasıl yapılır?

Brüksel lahanası yemeği tarifi için etli ya da etsiz tercihi kullanabilirsiniz.

Etli brüksel lahanası tarifi:

Etli tarif için kuşbaşı etlerinizi tencerede kavurun.

Ardından brüksel lahanalarını temizleyin ve bol su ile yıkayın.

Ardından tencerenin içine margarin ya da tereyağını ekleyin ve karıştırın.

Tencerenin içine doğradığınız havuçları ve soğanları da ekleyerek kavurmaya devam edin.

Soğanlar da pembe kıvama gelince salçayı tencerenin içine ekleyin. Salçanın kokusunun çıkmasını bekleyin.

Salçanın kokusu da çıktıktan sonra doğradığınız patatesleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Son olarak yıkadığınız brüksel lahanalarını tencerenin içine koyun.

Son olarak arzuya göre tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek altını kısarak 15 ila 20 dakika arasında pişirin.

Etsiz brüksel lahanası tarifi: