Çıtır çıtır lezzet şöleni: Fırında Brüksel Lahanası Tarifi

500 gram brüksel lahanası
3 diş sarımsak (ezilmiş)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı toz biber
Yarım çay kaşığı kimyon
Kaynamış suya atın ve beş dakika kaynatın.
Kaynadıktan sonra lahanaları süzün ve yağlı kağıdı sermiş olduğunuz fırın tepsinize koyun.
Baharatları, sarımsağı, zeytinyağını bir kasede karıştırın ve lahanaların üzerine dökün.
Sosla beraber lahanaları iyice karıştırdıktan sonra 200 derece fansız fırın ayarında 20 dakika kadar pişirin.
İşte çıtır çıtır brüksel lahanalarınız hazır.
Afiyet olsun.