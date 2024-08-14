Çıtır çıtır lezzet şöleni: Fırında Brüksel Lahanası Tarifi

Mineral ve vitamin açısından zengin brüksel lahanası böyle çok daha lezzetli! Az kalorili ve düşük karbonhidratlı olması ile sağlıklı beslenme adına sıklıkla tüketilen brüksel lahanasını bu tarifle deneyenler her zaman yemek isteyecekler. Yapımı kolay, diyet bozmayan bu tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:19
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 5 dakika

MALZEMELER

500 gram brüksel lahanası

3 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz biber

Yarım çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI

Lahanaları güzelce yıkayın.

Kaynamış suya atın ve beş dakika kaynatın.

Kaynadıktan sonra lahanaları süzün ve yağlı kağıdı sermiş olduğunuz fırın tepsinize koyun.

Baharatları, sarımsağı, zeytinyağını bir kasede karıştırın ve lahanaların üzerine dökün.

Sosla beraber lahanaları iyice karıştırdıktan sonra 200 derece fansız fırın ayarında 20 dakika kadar pişirin.

İşte çıtır çıtır brüksel lahanalarınız hazır.

Afiyet olsun.

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