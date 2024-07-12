Ege'nin inci tarifi: Ênginarlı pilav

Pirinçleri bol suyla yıkayıp süzün. Bir kaba alıp üzerine sıcak su ekleyin ve 15-20 dakika bekletin. Sonrasında tekrar yıkayıp süzün.

Enginarları küçük küpler halinde doğrayın.

Bir tencerede zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Doğranmış enginarları ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Süzülmüş pirinçleri ekleyin ve pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun.

Sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.

Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve pilav suyunu çekene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.

Pilav piştikten sonra tencerenin altını kapatın ve üzerine tereyağını ekleyin. Pilavı karıştırmadan kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin.

Pilavı karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine ince doğranmış dereotu serpip servis yapın.