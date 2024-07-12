Ege'nin inci tarifi: Ênginarlı pilav

Klasik tariflerin dışında farklı malzemelerle zenginleştirilen pilavlar, sofralara hem görsel hem de lezzet olarak çeşitlilik katıyor. Bu tarifte, Ege mutfağının incisi enginar ile hazırlanan nefis bir pilav yapacağız. Enginarlı pilav sıcak yaz sofralarının da ferahlatan bir tarifi olacak. İşte enginarlı pilavın yapılışı.

Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:54
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç
2 adet çanak enginar
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım limon suyu
Dereotu

AŞÇININ NOTU

Enginarları doğradıktan sonra limonlu suda bekletirseniz kararmasının önüne geçebilirsiniz.

YAPILIŞI

Pirinçleri bol suyla yıkayıp süzün. Bir kaba alıp üzerine sıcak su ekleyin ve 15-20 dakika bekletin. Sonrasında tekrar yıkayıp süzün.
Enginarları küçük küpler halinde doğrayın.
Bir tencerede zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Doğranmış enginarları ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
Süzülmüş pirinçleri ekleyin ve pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun.
Sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.
Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve pilav suyunu çekene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.
Pilav piştikten sonra tencerenin altını kapatın ve üzerine tereyağını ekleyin. Pilavı karıştırmadan kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin.
Pilavı karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine ince doğranmış dereotu serpip servis yapın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA