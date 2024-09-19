En pratik hali ile: Patlıcan musakka tarifi

İki yemek kaşığı sıvı yağ

Bir adet orta kuru soğan

Üç adet orta boy çarliston biber

Dört adet orta boy patlıcan

300 gram az yağlı kıyma

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı kimyon

İki adet domates

Bir su bardağı su

Patlıcanları kızartmak için:

Bir su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı:

İlk olarak patlıcanların uç kısımlarını kesin ve kabuklarını alacalı bir şekilde soyun.

Halka halka doğramış olduğunuz patlıcanların acısı çıkana kadar bol tuzlu su içerisinde bir süre bekletin.

Bir tavada yağı kızdırın ve yemeklik olarak doğramış olduğunuz soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından üzerine biberi ilave edin ve kavurma işlemine devam edin.

Hazırlanan soğan ve biber karışımının içine kıyma, salça, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip kıymalı harç elde edene kadar pişirmeye devam edin.

Küp küp doğramış olduğunuz domatesleri karışımın içerisine ekleyin ve pişmeye bırakın.

Domatesler tamamen pişmiş olduğunda ocaktan alın.

Patlıcanları kızartmak için geniş tabanlı bir tavada ayçiçek yağını kızartın.

Tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanların acısını çıkardıktan sonra, kağıt havlu ile güzel bir şekilde kurulayın.

Sonrasında ise kızgın yağda patlıcanları arkalı önlü olacak şekilde çevirerek kızartın.

Altın rengini alan patlıcanları kızgın yağın içerisinden çıkarın ve ayrı bir tencereye dizin.

Üzerine ise hazırlamış olduğunuz kıymalı harcı ekleyin.

Son olarak bir su bardağı su ilave edip 15 dakika pişirmeye bırakın.

Patlıcan musakkanız hazır!