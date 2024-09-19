En pratik hali ile: Patlıcan musakka tarifi

Patlıcanın doyurucu dokusu, kıyma ve domates salçasının enfes lezzeti ile bir araya gelen patlıcan musakka tarifi ile karşınızdayız. Bu tarifte verilen ölçüler 4 kişilik olacak şekilde hazırlanmıştır. Yanında tereyağlı mis gibi pilav ile servis edildiğinde tadına doyulmayan bu tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:12

YAPILIŞI

Malzemeler:
İki yemek kaşığı sıvı yağ
Bir adet orta kuru soğan
Üç adet orta boy çarliston biber
Dört adet orta boy patlıcan
300 gram az yağlı kıyma
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı kimyon
İki adet domates
Bir su bardağı su
Patlıcanları kızartmak için:
Bir su bardağı ayçiçek yağı
Yapılışı:
İlk olarak patlıcanların uç kısımlarını kesin ve kabuklarını alacalı bir şekilde soyun.
Halka halka doğramış olduğunuz patlıcanların acısı çıkana kadar bol tuzlu su içerisinde bir süre bekletin.
Bir tavada yağı kızdırın ve yemeklik olarak doğramış olduğunuz soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından üzerine biberi ilave edin ve kavurma işlemine devam edin.
Hazırlanan soğan ve biber karışımının içine kıyma, salça, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip kıymalı harç elde edene kadar pişirmeye devam edin.
Küp küp doğramış olduğunuz domatesleri karışımın içerisine ekleyin ve pişmeye bırakın.
Domatesler tamamen pişmiş olduğunda ocaktan alın.
Patlıcanları kızartmak için geniş tabanlı bir tavada ayçiçek yağını kızartın.
Tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanların acısını çıkardıktan sonra, kağıt havlu ile güzel bir şekilde kurulayın.
Sonrasında ise kızgın yağda patlıcanları arkalı önlü olacak şekilde çevirerek kızartın.
Altın rengini alan patlıcanları kızgın yağın içerisinden çıkarın ve ayrı bir tencereye dizin.
Üzerine ise hazırlamış olduğunuz kıymalı harcı ekleyin.
Son olarak bir su bardağı su ilave edip 15 dakika pişirmeye bırakın.
Patlıcan musakkanız hazır!

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