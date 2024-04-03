Erişteli yeşil mercimek tarifi: Doyurucu menülerin vazgeçilmezi...

Yeşil mercimek, doğanın en iyi bitkisel kaynaklarından biri. Hem lezzetli hem de doyurucu bir menü oluşturmayı sağlayan bu tarif, her yaştan insanın da seveceği bir lezzet. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:26

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı erişte
  • 1 adet orta boy soğan, yemeklik doğranmış
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 adet havuç, rendelenmiş
  • 1 adet patates, küçük doğranmış
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 6 su bardağı su veya sebze suyu
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
  • Limon dilimleri ve taze nane yaprakları (servis için)

YAPILIŞI

  1. Yeşil mercimeği bir süzgeçte yıkayın ve suyunu süzün.
  2. Bir tencereye sıvı yağı veya tereyağını alın ve ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
  3. Üzerine rendelenmiş havuç ve doğranmış patatesleri ekleyin, birkaç dakika daha kavurun.
  4. Ardından ezilmiş sarımsakları ve domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edin.
  5. Daha sonra yeşil mercimeği ve erişteleri ekleyin, üzerine su veya sebze suyunu ilave edin. Tuz ve baharatları da ekleyip karıştırın.
  6. Çorbanın malzemeleri kaynayana kadar yüksek ateşte, sonra kısık ateşte mercimekler yumuşayıp erişteler pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Arada karıştırarak kontrol edin.
  7. Pişen çorbayı ocaktan alın ve blender veya çatalla püre haline getirin (isteğe bağlıdır, çorbanın kıvamını ve tercihinize bağlı olarak yapabilirsiniz).
  8. Servis yaparken üzerine limon dilimleri ve taze nane yaprakları ekleyerek sıcak olarak servis edin.

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