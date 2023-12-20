Falefel tarifi

Evde kolayca hazırlanabilen falafel, nohutun sağlıklı özellikleriyle bir araya gelerek vitamin ve mineral bakımından zengin bir yemek seçeneği oluyor. Baharatların uyumu ve kızarmış dış kabuğun kıtır lezzetiyle tamamlanan bu tarifin yapılışı da son derece kolay. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:33
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Adet : 70 kcal

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut
3 diş sarımsak, ezilmiş
1 büyük soğan, doğranmış
Yarım çay bardağı taze maydanoz, doğranmış
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım tatlı kaşığı acı biber (isteğe bağlı)
1 çay bardağı un
1 çay bardağı ekmek kırıntısı (isteğe bağlı)
Ayçiçek yağı (kızartmak için)

AŞÇININ NOTU

Nohutları iyice haşlayın. Haşlanmamış nohutlar, falafel karışımının kıvamını olumsuz yönde etkileyebilir. Nohutları bir gece önceden ıslatmak, haşlama sürecini hızlandırabilir.

YAPILIŞI

Haşlanmış nohutları süzün ve geniş bir karıştırma kabına alın.

Nohutları ezici bir mutfak robotu veya blender ile püre haline getirin. İsterseniz içine bir miktar su ekleyebilirsiniz.

Ezilmiş nohutlara doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, maydanoz, kimyon, karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak acı biberi ekleyin.

Karışımı iyice yoğurun. Unu ekleyin ve karışımı homojen hale getirin. Karışımın daha iyi tutması için ekmek kırıntıları da ekleyebilirsiniz.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak veya şekil vererek köfteler yapın.

Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Hazırladığınız falafel köftelerini yağda kızartın. Her iki tarafı da altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Kızaran falafelleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını emmelerini sağlayın.

Sıcak veya ılık olarak servis yapın. Dilerseniz lavaş, pide veya salata ile servis edebilirsiniz.

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