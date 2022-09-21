Fesleğenli fırın patates tarifi: Harika bir atıştırmalık olan bu tarif damaklarda eşsiz bir lezzet bırakacak!
Patatesin bu halini çok seveceksiniz! Çıtır çıtır tadıyla, yanında sos eşliğinde damaklarınızda şölen yaratacak. Pratik ve doyurucu bir tarif arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyn! Hem lezzetine hem de etrafa yayılan kokusuna bayılacaksınız! Hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 21.09.2022 10:55Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 10:55
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
100 kcal
MALZEMELER
10 adet baby patates
Fesleğen
Bir kaç diş sarımsak
Soğan tozu
Pul biber
Tuz
Zeytinyağı
Yoğurt
Taze biberiye
Arpacık soğan
1 çay kaşığı köri
YAPILIŞI
Patatesleri güzelce soyup ardından yıkayın.
Yıkanan patatesleri, yuvarlak şekillerde kesin.
Geniş bir kaba, baharatları ekleyin sonra patatesleri ekleyerek karıştırın.
Karıştırdıktan sonra üzerine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirin. Fırın tepsisine dizin.
Sonra 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.
Sosu için yoğurdun içine 3 diş sarımsak ve köri dökün.