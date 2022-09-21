Fesleğenli fırın patates tarifi: Harika bir atıştırmalık olan bu tarif damaklarda eşsiz bir lezzet bırakacak!

Patatesin bu halini çok seveceksiniz! Çıtır çıtır tadıyla, yanında sos eşliğinde damaklarınızda şölen yaratacak. Pratik ve doyurucu bir tarif arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyn! Hem lezzetine hem de etrafa yayılan kokusuna bayılacaksınız! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 21.09.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 10:55
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 100 kcal

MALZEMELER

  • 10 adet baby patates
  • Fesleğen
  • Bir kaç diş sarımsak
  • Soğan tozu
  • Pul biber
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Yoğurt
  • Taze biberiye
  • Arpacık soğan
  • 1 çay kaşığı köri

YAPILIŞI

  1. Patatesleri güzelce soyup ardından yıkayın.
  2. Yıkanan patatesleri, yuvarlak şekillerde kesin.
  3. Geniş bir kaba, baharatları ekleyin sonra patatesleri ekleyerek karıştırın.
  4. Karıştırdıktan sonra üzerine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirin. Fırın tepsisine dizin.
  5. Sonra 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.
  6. Sosu için yoğurdun içine 3 diş sarımsak ve köri dökün.
  7. Herkese afiyet olsun!

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