Fırında brüksel lahanası tarifi: Fırında brüksel lahanası nasıl yapılır?

Brüksel lahanası, insan sağlığına faydaları ve lezzeti sebebiyle tercih edilen sebzelerden biri olmuştur. Brüksel lahanası hem fırında hem de ocakta farklı tekniklerle pişirilirebilen lezzetlerden biridir. Bu iki tekniğin hangisiyle yapılırsa yapılsın brüksel lahanasını pişirmek hızlı ve kolaydır. İşte fırında brüksel lahanası tarifi

Giriş Tarihi: 29.09.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 16:54
  • 1 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • Fırında brüksel lahanası malzemeleri içerisinde ilk olarak 500 gram brüksel lahanası temin edilir.
  • 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı zerdeçal (arzuya göre zerdeçal tarife eklenmeye bilir)
  • 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

Üzeri için;

  • Rendelenmiş kaşar veya mozeralla

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

  • Fırında brüksel lahanası yapımı için ilk olarak taze alınmış veya dondurulmuş brüksel lahanası iyice yıkanır.
  • Brüksel lahanalarının sapları kesilir ve daha sonra üzerinde sararmış yapraklar varsa onlar soyulur.
  • Tuzlu su hazırlanır. Hazırlanın tuzlu suyun içerisine atılan brüksel lahanası yaklaşık olarak 15 dakika haşlanır.
  • 15 dakika haşlandıktan sonra bir çatal yardımı ile yumuşayıp yumuşamadığı kontrol edilir.
  • Brüksel lahanası yumuşamışsa çatal kolayca batar ve brüksel lahanası süzülür.
  • Güzelce yumuşayan brüksel lahanalarını yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine alın.
  • 1-2 kaşık zeytinyağını brüksel lahanalarının üzerinde gezdirin. Baharatları da ekledikten sonra, bir kaşık veya spatula kullanarak, iyice karıştırın.
  • Brüksel lahanalarını 200 derecede fırında 15 dakika veya lahanalar çıtır çıtır olana kadar pişirin.

Sosu için;

  • Beşamel sos için bir tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyulur.
  • Ocağın altı orta ateşe getirilir yağ ısınınca 2 yemek kaşığı un eklenir.
  • Ocağın altı kısılır ve un tahta kaşıkla sürekli karıştırılarak kavrulur.
  • Birkaç dakika içinde unun rengi dönüp pembeleşince biraz süt eklenir.
  • Tahta kaşık veya çırpma teliyle sürekli karıştırmaya devam edilir
  • Katılaşıp macun gibi olunca birkaç defa azar azar süt eklenir ve topaklanmaması için çırpmaya devam edin.
  • En sonunda sütün kalanı eklenir,
  • Muhallebiden daha az koyu kıvamda ince bir beşamel sos elde edene kadar pişirilir.
  • Kıvamını alan sosa tuz eklenir ve altı kapatılıp ılımaya bırakılır.
  • Fırın kabına alınan brüksel lahanalarının üzerine sos dökülür
  • En üste kaşar peyniri rendesi serpilir ve üzeri kızarana kadar pişirilir.

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