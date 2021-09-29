Fırında brüksel lahanası tarifi: Fırında brüksel lahanası nasıl yapılır?
Brüksel lahanası, insan sağlığına faydaları ve lezzeti sebebiyle tercih edilen sebzelerden biri olmuştur. Brüksel lahanası hem fırında hem de ocakta farklı tekniklerle pişirilirebilen lezzetlerden biridir. Bu iki tekniğin hangisiyle yapılırsa yapılsın brüksel lahanasını pişirmek hızlı ve kolaydır. İşte fırında brüksel lahanası tarifi
Giriş Tarihi: 29.09.2021 16:54Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 16:54
1 Kişilik
Vejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
Fırında brüksel lahanası malzemeleri içerisinde ilk olarak 500 gram brüksel lahanası temin edilir.
1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı zerdeçal (arzuya göre zerdeçal tarife eklenmeye bilir)
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
Üzeri için;
Rendelenmiş kaşar veya mozeralla
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Fırında brüksel lahanası yapımı için ilk olarak taze alınmış veya dondurulmuş brüksel lahanası iyice yıkanır.
Brüksel lahanalarının sapları kesilir ve daha sonra üzerinde sararmış yapraklar varsa onlar soyulur.
Tuzlu su hazırlanır. Hazırlanın tuzlu suyun içerisine atılan brüksel lahanası yaklaşık olarak 15 dakika haşlanır.
15 dakika haşlandıktan sonra bir çatal yardımı ile yumuşayıp yumuşamadığı kontrol edilir.
Brüksel lahanası yumuşamışsa çatal kolayca batar ve brüksel lahanası süzülür.