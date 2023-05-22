Ispanak graten tarifi: Ana yemeklerin en lezzetlisi

Graten, birçok sebzeyle birlikte pişirilebilen ve leziz bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor. Ispanak gratenin kolay şekilde yapılabilmesi için doğru adımları izleyerek sofranıza en iyi halini taşıyabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla o tarif...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:00
  • 4 Kişilik
  • Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 383 kcal

MALZEMELER

  • 5 adet orta boy patates
  • 700g ıspanak
  • 1 adet büyük soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet kapya biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz

Beşamel sosu için:

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için

  • 100g kaşar peyniri

YAPILIŞI

  1. Ispanak graten için öncelikle patateslerin kabuklarını soyarak dilimleyelim ve uygun bir tencereye alarak 5 dakika tuzlu suda haşlayalım.
  2. Sonrasında suyunu süzerek patatesleri fırın kabının tabanına dizelim.
  3. Soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayarak içerisine sıvı yağ aldığımız tavada kavuralım.
  4. Üzerine doğradığımız kırmızı biberi ekleyerek 2-3 dakika daha kavuralım.
  5. Ardından yıkayıp iri iri doğradığımız ıspanakları ekleyerek ıspanaklar diriliğini kaybedene kadar pişirmeye devam edelim.
  6. Son olarak baharatları ve tuzu ekleyerek ocaktan alalım. Dilediğiniz baharatları damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz.
  7. Beşamel sos için, uygun bir tencereye tereyağı alalım. Tereyağı eridikten sonra unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavuralım.
  8. Kavrulan una yavaş yavaş sütü ekleyelim. Karıştırarak koyulaşıp kaynayana kadar pişirelim. Ocaktan almadan tuzunu ilave edelim.
  9. Fırın kabındaki patateslerin üzerine önce ıspanaklı harcı, daha sonra da beşamel sosu yayalım.
  10. Son olarak rendelenmiş kaşar peyniri ile üzerini kaplayarak 180 derece fırında peynirler eriyip kızarana kadar fırınlayalım. Deneyecek herkese afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA