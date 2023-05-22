Ispanak graten tarifi: Ana yemeklerin en lezzetlisi
Graten, birçok sebzeyle birlikte pişirilebilen ve leziz bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor. Ispanak gratenin kolay şekilde yapılabilmesi için doğru adımları izleyerek sofranıza en iyi halini taşıyabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla o tarif...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:00Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:00
4 Kişilik
Ekonomik Tarif
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
383 kcal
MALZEMELER
5 adet orta boy patates
700g ıspanak
1 adet büyük soğan
2 diş sarımsak
2 adet kapya biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Beşamel sosu için:
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için
100g kaşar peyniri
YAPILIŞI
Ispanak graten için öncelikle patateslerin kabuklarını soyarak dilimleyelim ve uygun bir tencereye alarak 5 dakika tuzlu suda haşlayalım.
Sonrasında suyunu süzerek patatesleri fırın kabının tabanına dizelim.
Soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayarak içerisine sıvı yağ aldığımız tavada kavuralım.
Üzerine doğradığımız kırmızı biberi ekleyerek 2-3 dakika daha kavuralım.
Ardından yıkayıp iri iri doğradığımız ıspanakları ekleyerek ıspanaklar diriliğini kaybedene kadar pişirmeye devam edelim.
Son olarak baharatları ve tuzu ekleyerek ocaktan alalım. Dilediğiniz baharatları damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz.
Beşamel sos için, uygun bir tencereye tereyağı alalım. Tereyağı eridikten sonra unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavuralım.
Kavrulan una yavaş yavaş sütü ekleyelim. Karıştırarak koyulaşıp kaynayana kadar pişirelim. Ocaktan almadan tuzunu ilave edelim.
Fırın kabındaki patateslerin üzerine önce ıspanaklı harcı, daha sonra da beşamel sosu yayalım.
Son olarak rendelenmiş kaşar peyniri ile üzerini kaplayarak 180 derece fırında peynirler eriyip kızarana kadar fırınlayalım. Deneyecek herkese afiyet olsun.