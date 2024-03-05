Kabak dolması: Tam bir lezzet şöleni

Kabak dolması, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. İçi doldurulmuş kabakların sıcacık tadı ve zengin baharatlarıyla sofralara keyif katıyor. İşte bu eşsiz lezzetin adım adım tarifi...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:18Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:18
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
40 dakika
Porsiyon :
200 kcal
MALZEMELER
6 adet büyük boy kabak
250 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu)
1 büyük boy soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1/2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)
Tuz
1 demet maydanoz (ince doğranmış)
1 demet taze nane veya fesleğen (ince doğranmış)
2 su bardağı sıcak su
Limon dilimleri (servis için)
YAPILIŞI
Kabakların üst kısımlarını kesip içini çıkartın. Kabakların içini oymak için bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. İçini çıkardığınız kabakları yıkayıp süzün.
İçini çıkardığınız kabakları tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletin. Bu işlemin amacı, kabakların acısını almak içindir.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine kıymayı ekleyin. Kıyma suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.
Kavrulan kıymaya yıkanmış pirinci ekleyin. Birkaç dakika pirinçler de kavrulduktan sonra salçayı, tuz ve baharatları da ekleyin. Birkaç dakika daha karıştırarak pişirin.
Ocaktan aldığınız karışıma ince doğranmış maydanoz ve taze nane veya fesleğen ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın.
Hazırladığınız harcı kabakların içine doldurun. Kabakların ağız kısmına sıkıca kapatın.
Tencereye sıkıca dizdiğiniz kabakların üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatıp, kabaklar yumuşayıp suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Kabaklar pişerken ara sıra kontrol edin, suyunu çekip çekmediğini kontrol edin. Eğer suyu çabuk çekiliyorsa, azıcık daha sıcak su ekleyebilirsiniz.
Kabaklar piştikten sonra ocaktan alın ve biraz dinlendirin.
Servis yaparken üzerine limon dilimleri ile süsleyebilirsiniz. Sıcak veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!