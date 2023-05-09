Kabak yemeği: hem hafif hem de lezzetli

Kabak oldukça hafif ve doğru pişirildiğinde çok lezzetli bir yemek olabilir. Size önereceğimiz bu tarif hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı. Tek tencerede pişirebileceğiniz bu nefis lezzetli kabak yemeği tarifi size kalori aldırmadan içerdiği tüm vitamin ve minerallerden faydalanmanızı sağlayacak.
Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:54Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:55
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
205 kcal
MALZEMELER
5 adet orta boy kabak
1 adet orta boy kuru soğan
3 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy domates
1/2 tatlı kaşığıdomates salçası
2 yemek kaşığı pirinç
2 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz üzerine dereotu serpebilrsiniz.
YAPILIŞI
Tencereye zeytinyağını alıp kızdırdıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
Üzerine doğranmış sarımsağı ve salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Soyup küp küp doğradığınız domatesleri de üzerine ekleyin.
Doğradığınız kabakları, bahartları, suyu ve yıkadığınız pirinçleri ekleyip orta ateşte pişirin.
Ardından isteğe göre üzerine dereotu serpip servis edin. Afiyet olsun!