Kabak yemeği: hem hafif hem de lezzetli

Kabak oldukça hafif ve doğru pişirildiğinde çok lezzetli bir yemek olabilir. Size önereceğimiz bu tarif hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı. Tek tencerede pişirebileceğiniz bu nefis lezzetli kabak yemeği tarifi size kalori aldırmadan içerdiği tüm vitamin ve minerallerden faydalanmanızı sağlayacak.

Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:55
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 205 kcal

MALZEMELER

  • 5 adet orta boy kabak

  • 1 adet orta boy kuru soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet büyük boy domates

  • 1/2 tatlı kaşığıdomates salçası

  • 2 yemek kaşığı pirinç

  • 2 su bardağı sıcak su

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz üzerine dereotu serpebilrsiniz.

YAPILIŞI

  1. Tencereye zeytinyağını alıp kızdırdıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
  2. Üzerine doğranmış sarımsağı ve salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  3. Soyup küp küp doğradığınız domatesleri de üzerine ekleyin.
  4. Doğradığınız kabakları, bahartları, suyu ve yıkadığınız pirinçleri ekleyip orta ateşte pişirin.
  5. Ardından isteğe göre üzerine dereotu serpip servis edin. Afiyet olsun!

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