YAŞAM
SAĞLIK
GÜZELLİK
YEMEK TARİFLERİ
ASTROLOJİ
Karışık kızartma tarifi: Adeta yaz esintisi...
Farklı sebzeleri kızartarak geniş bir lezzet çeşitliliği sunan karışık kızartma, adeta bir yaz esintisi gibi sofralarda yerini alıyor. İşte her çatalda lezzet patlaması yaşatan o tarif...
Giriş Tarihi: 31.03.2024
11:21
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:21
MALZEMELER
2 adet patates
2 adet havuç
1 adet kabak
1 adet patlıcan
1 su bardağı galeta unu veya mısır unu
2 yumurta
Tuz
Karabiber
Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Patatesleri, havuçları, kabakları ve patlıcanı yıkayıp kabuklarını soyun. Daha sonra ince dilimler halinde kesin veya rendeleyin.
Dilimlediğiniz sebzeleri bir kaba alın. Üzerine tuz ve karabiber serpin, iyice karıştırın.
Galeta ununu veya mısır ununu bir tabağa alın. Başka bir tabağa ise çırpılmış yumurtaları koyun.
Sebzeleri önce yumurtaya sonra una batırarak iyice kaplayın.
Geniş bir tavaya sıvı yağ koyun ve ısıtın.
Hazırladığınız sebzeleri kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın. Bu sırada sebzeleri fazla kalabalık yapmayın, birkaç parti halinde kızartabilirsiniz.
Kızarttığınız sebzeleri kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.
Sıcak olarak servis yapın. İsteğe bağlı olarak yoğurtlu sos veya domates sos ile servis edebilirsiniz.
BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?
Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Haber
Gündem
Dünya
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
Ansiklopedi
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Güncel Piyasalar
Canlı Borsa
Altın Fiyatları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Emlak
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Resmi İlanlar
Sigorta
Finans
Borsa
Döviz
Altın
Kripto Para
Tahvil-Bono
Apara
Tarım
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Eğitim
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Güzellik
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Rüya Tabirleri
Erkek & Kız İsimleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Bilmeceler
Bulmaca
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Yıldızlar Bana Uzak
Altın Kafes
Safir
Ben Bu Cihana Sığmazam
Kuruluş Osman
Aldatmak
Ateş Kuşları
Kardeşlerim
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Ankara Başkent
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
APara Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Vav TV Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Künye/İletişim
Bize Ulaşın
SON DAKİKA
SON DAKİKA