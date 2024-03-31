Karışık kızartma tarifi: Adeta yaz esintisi...

Farklı sebzeleri kızartarak geniş bir lezzet çeşitliliği sunan karışık kızartma, adeta bir yaz esintisi gibi sofralarda yerini alıyor. İşte her çatalda lezzet patlaması yaşatan o tarif...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:21

MALZEMELER

  • 2 adet patates
  • 2 adet havuç
  • 1 adet kabak
  • 1 adet patlıcan
  • 1 su bardağı galeta unu veya mısır unu
  • 2 yumurta
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

  • Patatesleri, havuçları, kabakları ve patlıcanı yıkayıp kabuklarını soyun. Daha sonra ince dilimler halinde kesin veya rendeleyin.
  • Dilimlediğiniz sebzeleri bir kaba alın. Üzerine tuz ve karabiber serpin, iyice karıştırın.
  • Galeta ununu veya mısır ununu bir tabağa alın. Başka bir tabağa ise çırpılmış yumurtaları koyun.
  • Sebzeleri önce yumurtaya sonra una batırarak iyice kaplayın.
  • Geniş bir tavaya sıvı yağ koyun ve ısıtın.
  • Hazırladığınız sebzeleri kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın. Bu sırada sebzeleri fazla kalabalık yapmayın, birkaç parti halinde kızartabilirsiniz.
  • Kızarttığınız sebzeleri kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.
  • Sıcak olarak servis yapın. İsteğe bağlı olarak yoğurtlu sos veya domates sos ile servis edebilirsiniz.

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