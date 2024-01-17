Kışın vazgeçilmeziniz olacak: Pırasa graten tarifi

Kış aylarının en şifalı besinlerinden biri olan pırasayı bu tarifle denediğinizde en sevdiğiniz yemeklerden biri olacak. İşte yumuşacık dokusuyla ağızda eriyen pırasa graten tarifi...

Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 07:18
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

  • 4 adet pırasa
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Pırasaları iyice yıkayın. Beyaz ve açık yeşil kısımları ince halkalar halinde doğrayın.

Tereyağını veya sıvı yağı bir tavada eritin. Doğranmış pırasaları ekleyin ve pırasalar yumuşayana kadar kısık ateşte soteleyin. İsteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsağı ekleyebilirsiniz.

Bir tencerede sütü ısıtın. Ayrı bir kapta unu azar azar süt ekleyerek karıştırın ve topaklanmaması için dikkatlice karıştırın.

Unlu süt karışımını tenceredeki sıcak sütün içine ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak, kıvam alana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin.

Hazırlanan pırasalı karışımı, bir fırın kabına yayın. Üzerine beyaz sostan dökün ve iyice yayılmasını sağlayın.

Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpin. İsteğe bağlı olarak rendelenmiş parmesan peyniri de ekleyebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, peynirler iyice eriyip üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan pırasa grateni, sıcak servis yapın. Dilerseniz yanında taze bir yeşillik veya salata ile servis edebilirsiniz.

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