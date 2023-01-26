Kıymalı karnabahar graten tarifi: Sebze sevmeyenlerin bile bayılacağı lezzet

Karnabahar özellikle pişerken yaydığı koku nedeniyle birçok kişinin önyargılı yaklaştığı, aslında oldukça sağlıklı ve pratik bir sebze. Bu tarifte kullanılan malzemelerle yaratacağınız tarif ise karnabahar sevmeyenlere bile kaşık kaşık yedirecek. Fırında yapacağınız bu lezzet, pratik olmasının yanı sıra hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 08:44
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 334 kcal

MALZEMELER

Beşamel sos için;

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tutam muskat rendesi
  • 1 çay kaşığı tuz

Kıyma sosu için;

  • 200 gram dana kıyma
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet yemeklik doğranmış soğan
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay bardağı su

Yemeği hazırlamak için;

  • 1 ader karnabahar (küçük parçalara ayrılmış ve önceden haşlanmış)
  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

  1. Beşamel sosu hazırlayarak tarife başlıyoruz. Tereyağ ve unu 2 dakika kavurun. Üzerine sütü ilave ederek koyulaşana kadar karıştırın. Koyulaştığında ise tuz ve muskatı ilave edin.
  2. Bir tavada yağ ile kıymayı kıyma suyunu salıp tekrar geçene kadar kavurun.
  3. Üzerine soğan, baharatlar, su ve salçayı ilave edip kaynayana kadar karıştırın.
  4. Önceden haşladığınız karnabaharı fırın kabının içerisine yerleştirip üzerine kıymalı sosu ekleyin.
  5. Son olarak beşamel sosu da tüm üzerine yayın ve rendelenmiş kaşar peynirini yemeğin en üstüne gezdirin.
  6. Önceden ısıtılmış 195 derecelik fırında 25 dakika pişirip soğumadan servis edin. Afiyet olsun!

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