Kumpiri böyle yapmayan pişman olur! Tek tepside sokak lezzeti

Fırından çıkan o ilk buhar, eriyen peynirin patatesle buluştuğu an… Sokak lezzetlerinin yıldızı kumpir, bu kez tek tek patateslerle uğraştırmıyor! Bir tepsi, bol malzeme ve maksimum lezzet: Bu tarifi denedikten sonra klasik kumpire bir daha dönmek istemeyebilirsiniz. Misafir sofralarının gizli silahı olmaya aday bu tepside kumpir, “Ben bunu neden daha önce yapmadım?” dedirtiyor.

YAPILIŞI

Malzemeler (4–6 kişilik)

  • 5–6 adet orta boy patates

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Tuz

Üzeri / İç Harçlar (isteğe göre)

  • Rus salatası

  • Mısır

  • Kornişon turşu

  • Sosis (küçük doğranmış, sotelenmiş)

  • Zeytin (siyah / yeşil)

  • Kırmızı lahana salatası

  • Kısır veya bulgur salatası

  • Ketçap & mayonez

Yapılışı

  1. Patatesleri haşla
    Patatesleri kabuklarıyla iyice yıka, yumuşayana kadar haşla. Kabuklarını soy.

  2. Tepsiye al & ez
    Haşlanan patatesleri fırın tepsisine al, çatal veya patates eziciyle hafifçe ez.

  3. Kumpir kıvamını ver
    Üzerine tereyağı, kaşar peyniri ve tuzu ekle. Patatesler sıcakken iyice karıştır ki peynir erisin ve klasik kumpir dokusu oluşsun.

  4. Fırınla
    180°C fırında 10–15 dakika kadar üstü hafif kızarana kadar fırınla.

  5. Üzerini süsle
    Fırından çıkar, istediğin tüm malzemeleri tepsiye yay. Ketçap-mayonez gezdir.

  6. Servis
    Dilimleyerek servis et 🎉

İpucu

  • Daha sokak kumpiri tadı için kaşarın bir kısmını tulum peyniri ile karıştırabilirsin.

  • Sosis yerine mantar sote ya da tavuk da çok yakışır.

  • Son aşamada 5 dakika daha fırına verip malzemeleri biraz ısıtabilirsin.

