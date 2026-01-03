Kumpiri böyle yapmayan pişman olur! Tek tepside sokak lezzeti

5–6 adet orta boy patates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Rus salatası
Mısır
Kornişon turşu
Sosis (küçük doğranmış, sotelenmiş)
Zeytin (siyah / yeşil)
Kırmızı lahana salatası
Kısır veya bulgur salatası
Ketçap & mayonez
Patatesleri haşla
Patatesleri kabuklarıyla iyice yıka, yumuşayana kadar haşla. Kabuklarını soy.
Tepsiye al & ez
Haşlanan patatesleri fırın tepsisine al, çatal veya patates eziciyle hafifçe ez.
Kumpir kıvamını ver
Üzerine tereyağı, kaşar peyniri ve tuzu ekle. Patatesler sıcakken iyice karıştır ki peynir erisin ve klasik kumpir dokusu oluşsun.
Fırınla
180°C fırında 10–15 dakika kadar üstü hafif kızarana kadar fırınla.
Üzerini süsle
Fırından çıkar, istediğin tüm malzemeleri tepsiye yay. Ketçap-mayonez gezdir.
Servis
Dilimleyerek servis et 🎉
Daha sokak kumpiri tadı için kaşarın bir kısmını tulum peyniri ile karıştırabilirsin.
Sosis yerine mantar sote ya da tavuk da çok yakışır.
Son aşamada 5 dakika daha fırına verip malzemeleri biraz ısıtabilirsin.