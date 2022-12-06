Kuru börülce tarifi: Hem doyurucu hem lezzet bombası
Börülce, baklagiller arasında daha az tüketilen fakat ana yemekten yardımcı yemeğe kadar birbirinden farklı tarifle kendine yer buluyor. Bu besin doyurucu ve lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte kuru börülce yemeğinin tam kıvamında tarifi...
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:09Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:09
MALZEMELER
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 su bardağı kuru börülce
1 büyük soğan
1 kırmızı biber
2 çorba kaşığı salça
Tuz, et suyu, isteğe göre pul biber, karabiber
YAPILIŞI
Börülceleri, haşladıktan sonra suyunu süzün.
Soğanı yemeklik doğrayın ve kırmızı biberi de doğradıktan sonra yağda biraz kavurun. Salçayı ekleyin.
Börülceleri ekleyip biraz daha kavurun. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyin.
Tuzunu, et suyunu ekleyin ve kapağını kapatın.
Kaynadıktan sonra orta ateşte pişirin. Börülceler yeterince özdeşleştikten sonra kapatabilirsiniz.