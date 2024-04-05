Lahana sarması tarifi: Bir alan bir daha istiyor...
Lahana sarmasının tarihi, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Osmanlı mutfağında önemli bir yere sahip olan lahana, çeşitli yemeklerde kullanılmıştır ve sarma da bunlardan biridir. Geleneksel olarak lahana sarması, mevsimine göre iç harcı değişebilen, sağlıklı ve doyurucu bir yemek olarak bilinir. İşte lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:24Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:24
MALZEMELER
1 adet büyük boy lahana
250 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu)
1 su bardağı pirinç
1 büyük boy soğan
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
Yarım demet maydanoz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Tuz
Karabiber
1 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Öncelikle pirinci yıkayıp süzün ve bir kaba alın. İnce doğranmış soğanı ve kıymayı da pirince ekleyin.
Maydanozu incecik doğrayın ve diğer malzemelerle birlikte karışıma ekleyin. Salça, zeytinyağı, tuz ve baharatları da ekleyip iyice yoğurun.
Lahananın dış yapraklarını ayırın ve yumuşak olmayan iç yaprakları alarak kaynar suya atın. 3-4 dakika kadar haşlayın. Sonra yaprakları sudan çıkarıp soğuk su dolu bir kaba alın.
Haşlanan lahana yapraklarını tezgaha serin. Her bir yaprağın ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun ve sarmaya başlayın. Yaprakların kenarlarını içe doğru kapatın ve rulo şeklinde sıkıca sarın.
Tüm lahana sarmalarını hazırladıktan sonra, tencerenin tabanına birkaç yaprak lahana serin. Üzerine sarmaları dizin. Sarmaların üzerine 1 su bardağı sıcak suyu dökün ve tencerenin kapağını kapatın.
Orta ateşte sarmalar pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Pişen lahana sarmasını servis tabağına alarak sıcak olarak servis yapın.