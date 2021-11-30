Lezzet ve sağlık bir arada: Kabak kalye tarifi

Kabak, yaz aylarının favori sebzelerinden biri. Özellikle az kalorili olmasının yanı sıra lezzetli bir yiyecek olması, onu birçok tarifte başrolde görmemizi sağlıyor. Kabak kalye ise etsiz yemeklerin en sevilenlerinden biri. Hem ana yemek hem de bir yancı olarak yapabileceğiniz bu tarif, her yaştan kişinin en çok sevdiği lezzetler arasında girecek. İşte yemeye doyamacağınız kabak kalye tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 13:05
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 4 adet kabak
  • 2 adet domates
  • 2 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 fincandan bir parmak az pirinç
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz, karabiber, pulbiber, kimyon

Üzeri için:

  • Yoğurt
  • Maydanoz veya dereotu

YAPILIŞI

  • Kabakları yıkadıktan sonra uzunlamasına olacak şekilde doğrayın.
  • Soğanları yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayın.
  • Zeytinyağını, yemeği yapacağınız tencereye alın ve soğanları kavurmaya başlayın.
  • Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın.
  • Ardından domatesleri kavrulan soğanlara ekledikten sonra biraz daha birlikte kavurun.
  • Bu karışıma salça ve baharatları da ekleyin be biraz daha karıştırın.
  • Pirinci de yıkayın ve ekleyin.
  • Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra kabakları da ekleyin ve üzerine çok az geçecek kadar su koyun, kısık ateşte pişmeye bırakın.
  • Piştikten sonra bir tabağa alın ve üzerine sarımsıklı yoğurt gezdirin.
  • Çok küçük olarak doğradığınız dereotu veya maydanozu da üzerine ekleyebilirsiniz.
  • Yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

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