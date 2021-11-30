Kabak, yaz aylarının favori sebzelerinden biri. Özellikle az kalorili olmasının yanı sıra lezzetli bir yiyecek olması, onu birçok tarifte başrolde görmemizi sağlıyor. Kabak kalye ise etsiz yemeklerin en sevilenlerinden biri. Hem ana yemek hem de bir yancı olarak yapabileceğiniz bu tarif, her yaştan kişinin en çok sevdiği lezzetler arasında girecek. İşte yemeye doyamacağınız kabak kalye tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:04Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 13:05
4 Kişilik
Vejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
4 adet kabak
2 adet domates
2 adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 fincandan bir parmak az pirinç
1 yemek kaşığı salça
Tuz, karabiber, pulbiber, kimyon
Üzeri için:
Yoğurt
Maydanoz veya dereotu
YAPILIŞI
Kabakları yıkadıktan sonra uzunlamasına olacak şekilde doğrayın.
Soğanları yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayın.
Zeytinyağını, yemeği yapacağınız tencereye alın ve soğanları kavurmaya başlayın.
Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın.
Ardından domatesleri kavrulan soğanlara ekledikten sonra biraz daha birlikte kavurun.
Bu karışıma salça ve baharatları da ekleyin be biraz daha karıştırın.
Pirinci de yıkayın ve ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra kabakları da ekleyin ve üzerine çok az geçecek kadar su koyun, kısık ateşte pişmeye bırakın.
Piştikten sonra bir tabağa alın ve üzerine sarımsıklı yoğurt gezdirin.
Çok küçük olarak doğradığınız dereotu veya maydanozu da üzerine ekleyebilirsiniz.