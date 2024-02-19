Mercimek köftesini bir de bu tarifle deneyin! Lezzetine bayılacaksınız

Mercimeği yıkayıp bir tencereye alın ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin. Mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

Soğanı küçük küçük doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Haşlanmış mercimekleri süzün ve ezerek püre haline getirin. Daha sonra kavurduğunuz soğanın içine ekleyin.

İnce bulguru ilave edin ve sıcak su ile ıslatın. Bulgurun şişmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin.

İçine domates ve biber salçasını, limon suyunu, baharatları ve ince kıyılmış maydanoz ile taze soğanı ekleyin. İyice yoğurun.

Harcınızı istediğiniz boyutlarda yuvarlayarak ya da şekil vererek servis tabağına alın.

Üzerini marul yaprakları ile süsleyerek servis yapın.