Mercimek köftesini bir de bu tarifle deneyin! Lezzetine bayılacaksınız

Mercimek köftesini sevmeyen yok denecek kadar az! Hem besleyici hem lezzetli olan mercimek köftesi çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. İşte tam kıvamında mercimek köftesi tarifi...

Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:27
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet taze soğan
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 limonun suyu
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Pul biber ve tuz
  • Taze marul yaprakları

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp bir tencereye alın ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin. Mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

Soğanı küçük küçük doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Haşlanmış mercimekleri süzün ve ezerek püre haline getirin. Daha sonra kavurduğunuz soğanın içine ekleyin.

İnce bulguru ilave edin ve sıcak su ile ıslatın. Bulgurun şişmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin.

İçine domates ve biber salçasını, limon suyunu, baharatları ve ince kıyılmış maydanoz ile taze soğanı ekleyin. İyice yoğurun.

Harcınızı istediğiniz boyutlarda yuvarlayarak ya da şekil vererek servis tabağına alın.

Üzerini marul yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

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