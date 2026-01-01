Misafir sofralarının gizli kahramanı: Fırında biber dolması

Malzemeler (4–5 kişilik)
8–10 adet dolmalık biber
1 su bardağı pirinç
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
2 adet domates (rendelenmiş)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı nane (kuru)
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Yarım çay bardağı sıcak su
Üzeri için:
1 adet domates (dilimlenmiş)
1–1,5 su bardağı sıcak su
Yapılışı
Biberleri hazırlayın:
Biberlerin kapaklarını kesin, içlerini temizleyip yıkayın.
İç harcı hazırlayın:
Soğanı küçük küçük doğrayın.
Pirinci yıkayıp süzün.
Bir kapta pirinç, soğan, sarımsak, rendelenmiş domates, salça, zeytinyağı ve baharatları karıştırın.
Yarım çay bardağı sıcak su ekleyin.
Biberleri doldurun:
Biberleri çok sıkı olmayacak şekilde doldurun (pirinç pişerken şişer).
Üzerlerine birer dilim domates kapatın.
Fırınlama:
Dolmaları fırın kabına dizin.
Kabın tabanına 1–1,5 su bardağı sıcak su ekleyin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kapalı şekilde (folyo veya kapakla) 35–40 dakika pişirin.
Kızartma:
Son 10–15 dakika kapağı açıp üzerlerinin hafif kızarmasını sağlayın.
✨ Püf Noktaları
Daha zeytinyağlı tat için kıyma eklemeden bu haliyle şahane olur.
İstersen içine maydanoz + dereotu da ekleyebilirsin.
Fırında piştiği için tencerede pişene göre daha aromatik olur.