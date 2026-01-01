Misafir sofralarının gizli kahramanı: Fırında biber dolması

Tencerede pişen dolmaları unutun! Fırından çıkan, üzeri hafif kızarmış, içi tane tane pirinçli bu fırında biber dolması, klasik tarife bambaşka bir seviye atlatıyor. Kokusu mutfağı sarıyor, ilk çatalla “neden daha önce böyle yapmadım?” dedirtiyor. Üstelik daha hafif, daha aromatik ve sofrada çok daha şık… Bu tarif bir kez denendikten sonra favori olmaya aday.

YAPILIŞI

Malzemeler (4–5 kişilik)

8–10 adet dolmalık biber

1 su bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı nane (kuru)

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı sıcak su

Üzeri için:

1 adet domates (dilimlenmiş)

1–1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Biberleri hazırlayın:
Biberlerin kapaklarını kesin, içlerini temizleyip yıkayın.

İç harcı hazırlayın:
Soğanı küçük küçük doğrayın.
Pirinci yıkayıp süzün.
Bir kapta pirinç, soğan, sarımsak, rendelenmiş domates, salça, zeytinyağı ve baharatları karıştırın.
Yarım çay bardağı sıcak su ekleyin.

Biberleri doldurun:
Biberleri çok sıkı olmayacak şekilde doldurun (pirinç pişerken şişer).
Üzerlerine birer dilim domates kapatın.

Fırınlama:
Dolmaları fırın kabına dizin.
Kabın tabanına 1–1,5 su bardağı sıcak su ekleyin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kapalı şekilde (folyo veya kapakla) 35–40 dakika pişirin.

Kızartma:
Son 10–15 dakika kapağı açıp üzerlerinin hafif kızarmasını sağlayın.

✨ Püf Noktaları

Daha zeytinyağlı tat için kıyma eklemeden bu haliyle şahane olur.

İstersen içine maydanoz + dereotu da ekleyebilirsin.

Fırında piştiği için tencerede pişene göre daha aromatik olur.

