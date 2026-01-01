Misafir sofralarının gizli kahramanı: Fırında biber dolması

Malzemeler (4–5 kişilik)

8–10 adet dolmalık biber

1 su bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı nane (kuru)

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı sıcak su

Üzeri için:

1 adet domates (dilimlenmiş)

1–1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Biberleri hazırlayın:

Biberlerin kapaklarını kesin, içlerini temizleyip yıkayın.

İç harcı hazırlayın:

Soğanı küçük küçük doğrayın.

Pirinci yıkayıp süzün.

Bir kapta pirinç, soğan, sarımsak, rendelenmiş domates, salça, zeytinyağı ve baharatları karıştırın.

Yarım çay bardağı sıcak su ekleyin.

Biberleri doldurun:

Biberleri çok sıkı olmayacak şekilde doldurun (pirinç pişerken şişer).

Üzerlerine birer dilim domates kapatın.

Fırınlama:

Dolmaları fırın kabına dizin.

Kabın tabanına 1–1,5 su bardağı sıcak su ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kapalı şekilde (folyo veya kapakla) 35–40 dakika pişirin.

Kızartma:

Son 10–15 dakika kapağı açıp üzerlerinin hafif kızarmasını sağlayın.

✨ Püf Noktaları

Daha zeytinyağlı tat için kıyma eklemeden bu haliyle şahane olur.

İstersen içine maydanoz + dereotu da ekleyebilirsin.

Fırında piştiği için tencerede pişene göre daha aromatik olur.