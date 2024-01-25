Mücverin en sağlıklı hali: Fırında kabak mücver tarifi

Sağlıklı beslenmek istiyorsanız fırında kabak mücver tarifi tam size göre. Hem sağlıklı hem lezzetli bir öğün önerisi için mücveri bir de böyle deneyin. İşte kabak sevmeyenlerin bile bayılarak yediği fırında kabak mücveri tarifi...

Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:28
  • 4 Kişilik

MALZEMELER

4 orta boy kabak

1 adet soğan

2 yumurta

Yarım demet taze soğan (isteğe bağlı)

Yarım demet taze maydanoz

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kabakları rendeleyin ve üzerine biraz tuz serpip suyunu salmalarını sağlayın. Ardından suyunu sıkarak fazla nemi atın.

Soğanı rendeleyin ya da ince doğrayın. Taze soğanı ve maydanozu da ince doğrayın.

Geniş bir karıştırma kabında rendelenmiş kabakları, rendelenmiş soğanı, taze soğanı, maydanozu, rendelenmiş beyaz peyniri, unu, kabartma tozunu, sıvı yağı, yumurtaları, tuzu ve karabiberi ekleyin.

Malzemeleri karıştırarak homojen bir karışım elde edene kadar iyice çırpın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ardından karışımdan kaşık yardımıyla alın ve dizin.

180 derece fırında 20 dakika, mücverler altın rengini alana kadar pişirin.

Kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak veya ılık olarak servis yapabilirsiniz.

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