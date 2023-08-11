Patlıcan kapama tarifi: Davet menülerinizin vazgeçilmezi olacak
Patlıcan, birçok formuyla tariflerde yerini alırken eşsiz lezzetler sunabiliyor. Bunlardan biri olan patlıcan kapama tarifi; oldukça lezzetli ve doyurucu bir alternatif olarak menülerde yerini alabilir. Püf noktalarını izleyerek tam kıvamında patlıcan kapama yapabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 11.08.2023 09:27Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:35
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
40 dakika
Porsiyon :
350 kcal
MALZEMELER
4 adet orta boy patlıcan
250 gram dana kıyma
1 büyük soğan, doğranmış
3 diş sarımsak, ezilmiş
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
Maydanoz, doğranmış (servis için)
YAPILIŞI
Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun. Ardından uzunlamasına dörde bölün ve tuzlu suya koyarak 20-30 dakika kadar bekletin. Bu işlem patlıcanların acısını alır.
Patlıcanları sudan çıkarıp kurulayın. Ardından bir tavada yağda hafifçe kızartın. Kızartma işlemi sırasında patlıcanları fazla yağda bekletmemeye özen gösterin. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Başka bir tavada kıymayı sıvı yağ ile kavurun. Kıyma suyunu çekip kavrulmaya başladığında doğranmış soğanı ekleyerek kavurmaya devam edin.
Soğanlar pembeleşip kıyma iyice kavrulduktan sonra ezilmiş sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Domates salçası ve biber salçasını ekleyerek kıyma ile güzelce karıştırın.
Su ve baharatları da ekleyip karıştırdıktan sonra altını kısarak sosu biraz kaynamaya bırakın. Sos kıvam alınca ocaktan alabilirsiniz.
Kızarttığınız patlıcanların bir yarısını fırın kabına dizin. Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı yayın.
Kalan patlıcanları da harcın üzerine yerleştirin. Üzerine bir miktar daha kıymalı harç gezdirin.
Patlıcanların üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirip önceden ısıtılmış 180°C fırında, patlıcanlar yumuşayıp üstü kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
Patlıcan kapamayı fırından çıkarıp oda sıcaklığında biraz dinlendirdikten sonra üzerine doğranmış maydanoz serpiştirerek servis edebilirsiniz.