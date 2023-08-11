Patlıcan kapama tarifi: Davet menülerinizin vazgeçilmezi olacak

Patlıcan, birçok formuyla tariflerde yerini alırken eşsiz lezzetler sunabiliyor. Bunlardan biri olan patlıcan kapama tarifi; oldukça lezzetli ve doyurucu bir alternatif olarak menülerde yerini alabilir. Püf noktalarını izleyerek tam kıvamında patlıcan kapama yapabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:35
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 40 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy patlıcan
  • 250 gram dana kıyma
  • 1 büyük soğan, doğranmış
  • 3 diş sarımsak, ezilmiş
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
  • Maydanoz, doğranmış (servis için)

YAPILIŞI

  • Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun. Ardından uzunlamasına dörde bölün ve tuzlu suya koyarak 20-30 dakika kadar bekletin. Bu işlem patlıcanların acısını alır.
  • Patlıcanları sudan çıkarıp kurulayın. Ardından bir tavada yağda hafifçe kızartın. Kızartma işlemi sırasında patlıcanları fazla yağda bekletmemeye özen gösterin. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
  • Başka bir tavada kıymayı sıvı yağ ile kavurun. Kıyma suyunu çekip kavrulmaya başladığında doğranmış soğanı ekleyerek kavurmaya devam edin.
  • Soğanlar pembeleşip kıyma iyice kavrulduktan sonra ezilmiş sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
  • Domates salçası ve biber salçasını ekleyerek kıyma ile güzelce karıştırın.
  • Su ve baharatları da ekleyip karıştırdıktan sonra altını kısarak sosu biraz kaynamaya bırakın. Sos kıvam alınca ocaktan alabilirsiniz.
  • Kızarttığınız patlıcanların bir yarısını fırın kabına dizin. Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı yayın.
  • Kalan patlıcanları da harcın üzerine yerleştirin. Üzerine bir miktar daha kıymalı harç gezdirin.
  • Patlıcanların üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirip önceden ısıtılmış 180°C fırında, patlıcanlar yumuşayıp üstü kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
  • Patlıcan kapamayı fırından çıkarıp oda sıcaklığında biraz dinlendirdikten sonra üzerine doğranmış maydanoz serpiştirerek servis edebilirsiniz.

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