Pirinçli pırasa tarifi: Bağışıklığı tavan yaptıran lezzet

Bağışıklık sistemini güçlendiren etkili sebzelerden biri olan pırasanın enfes lezzetli olan bir tarifi ile karşınızdayız. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu tarifin ölçüleri 4 kişilik olacak şekilde hazırlanmıştır. Yarım saat içerisinde hazır olup sofralarınızda yerini alacak olan pirinçli pırasa tarifini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:27

YAPILIŞI

Malzemeler:
500 gram pırasa
1/3 çay bardağı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir adet havuç
Yarım çay bardağı pirinç
İki su bardağı sıcak su
İki çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
Bir tutam kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Pırasaları doğrayın ve soğuk su dolu bir kasede 10 dakika bekletin.

Bir tencerenin içerisine zeytinyağını ekleyin ve orta ateşte ocağın altını açarak 3-4 dakika kadar salçayı kavurun.

Verev bir şekilde doğranmış olan havuçları içerisine ekleyip 5 dakika soteleyin.

Pırasayı da ilave ederek 5 dakika daha soteleme işlemine devam edin.

Havuç ve pırasa yumuşadıktan sonra üzerine pirinci ilave edin ve birkaç dakika daha soteleyin.

Sıcak su, tuz ve karabiberi de ekleyin. Güzel bir şekilde karıştırıp kısık ateşte, kapağı kapalı bir şekilde 20 dakika pişirin.

Piştikten sonra tercihinize göre dilerseniz ılık, dilerseniz de sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

Yine tercihe göre, servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.

Pirinçli pırasa tarifi hazır!

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