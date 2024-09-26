Pirinçli pırasa tarifi: Bağışıklığı tavan yaptıran lezzet

500 gram pırasa

1/3 çay bardağı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir adet havuç

Yarım çay bardağı pirinç

İki su bardağı sıcak su

İki çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

Bir tutam kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Pırasaları doğrayın ve soğuk su dolu bir kasede 10 dakika bekletin.

Bir tencerenin içerisine zeytinyağını ekleyin ve orta ateşte ocağın altını açarak 3-4 dakika kadar salçayı kavurun.

Verev bir şekilde doğranmış olan havuçları içerisine ekleyip 5 dakika soteleyin.

Pırasayı da ilave ederek 5 dakika daha soteleme işlemine devam edin.

Havuç ve pırasa yumuşadıktan sonra üzerine pirinci ilave edin ve birkaç dakika daha soteleyin.

Sıcak su, tuz ve karabiberi de ekleyin. Güzel bir şekilde karıştırıp kısık ateşte, kapağı kapalı bir şekilde 20 dakika pişirin.

Piştikten sonra tercihinize göre dilerseniz ılık, dilerseniz de sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

Yine tercihe göre, servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.

Pirinçli pırasa tarifi hazır!