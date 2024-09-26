Pirinçli pırasa tarifi: Bağışıklığı tavan yaptıran lezzet

Yapılışı:
Pırasaları doğrayın ve soğuk su dolu bir kasede 10 dakika bekletin.
Bir tencerenin içerisine zeytinyağını ekleyin ve orta ateşte ocağın altını açarak 3-4 dakika kadar salçayı kavurun.
Verev bir şekilde doğranmış olan havuçları içerisine ekleyip 5 dakika soteleyin.
Pırasayı da ilave ederek 5 dakika daha soteleme işlemine devam edin.
Havuç ve pırasa yumuşadıktan sonra üzerine pirinci ilave edin ve birkaç dakika daha soteleyin.
Sıcak su, tuz ve karabiberi de ekleyin. Güzel bir şekilde karıştırıp kısık ateşte, kapağı kapalı bir şekilde 20 dakika pişirin.
Piştikten sonra tercihinize göre dilerseniz ılık, dilerseniz de sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.
Yine tercihe göre, servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.
Pirinçli pırasa tarifi hazır!