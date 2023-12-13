Şifa deposu: Kapuska tarifi

Kış aylarının besleyici ve lezzetli yemeği kapuskayı bir de bu tarifle deneyin! Lahananın kendine has aromasını baharatlar ve limonla birleştirdiğinizde ortaya oldukça lezzetli bir yemek çıkıyor. İşte haftada en az bir kez tüketmeniz gereken, şifa deposu kapuska tarifi...

Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:00
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

  • 1 orta boy beyaz lahana
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 adet domates
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 4 su bardağı su
  • Limon

YAPILIŞI

Lahanayı temizleyip ince şeritler halinde doğrayın.

Soğanları ince ince doğrayın.

Domatesleri rendeleyin veya küçük küçük doğrayın.

Geniş bir tencereye sıvı yağı alın, doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ekleyip karıştırın.

Doğranmış lahanayı ekleyin, tuz ve baharatları da ekleyip karıştırın.

Yıkanmış pirinci ekleyin ve birkaç dakika daha karıştırarak kavurun.

Üzerine suyu ekleyin, kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve kapağı kapalı olarak lahana yumuşayana kadar pişirin. Arada karıştırabilirsiniz.

Piştikten sonra isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyip karıştırın.

Kapuskayı ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

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