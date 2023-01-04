Soğan dolması: Dolmaların en lezzetlisi...

Soğan, salatalarda, tencere yemeklerinde farklı formlarda kullanılırken hem çiğ hem de pişmiş haliyle mutfağın en çok kullanılan sebzelerinin başında geliyor. Peki soğanın aynı zamanda bir "ana yemek" olarak da tüketebileceğinizi söylesek... Soğan dolması, lezzetli iç harcı ve tencerede kolaylıkla pişirebilmeniz sayesinde ne sevdiğiniz yemeklerden biri olacak. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 08:38
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 50 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 525 kcal

MALZEMELER

  • 6 adet büyük boy soğan

İç harcı için;

  • Zeytinyağ
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 100 gr kıyma
  • Maydanoz
  • 1er çay kaşığı tuz, karabiber, toz biber, kimyon, pulbiber

Sosu için;

  • 1.5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı salça

YAPILIŞI

  1. İlk olarak soğanları soyup,orta kısmına kadar yarın. Soğanların üzerine su ekleyip yarım saat kadar (yumuşayana kadar) bir tencerede haşlayın.
  2. İç harcı için kıyma ve soğanı kavurun. Salçaları,baharatları ve pirinci de ekleyip karıştırın. Maydonozu da ekledikten sonra dolmanızın iç harcı hazır.
  3. Soğanları yapraklarına ayırın. Her bir soğan yaprağına 1 tatlı kaşığı iç harçtan ekleyip kapatın.
  4. Geniş bir tencereye dizip üzerine salçalı su ekleyin. Üzerine tabak koyup,tencerenin kapağını kapatın.
  5. Orta ateşte 20 dk kontrollü pişirin.

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