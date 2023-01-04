Soğan dolması: Dolmaların en lezzetlisi...

Soğan, salatalarda, tencere yemeklerinde farklı formlarda kullanılırken hem çiğ hem de pişmiş haliyle mutfağın en çok kullanılan sebzelerinin başında geliyor. Peki soğanın aynı zamanda bir "ana yemek" olarak da tüketebileceğinizi söylesek... Soğan dolması, lezzetli iç harcı ve tencerede kolaylıkla pişirebilmeniz sayesinde ne sevdiğiniz yemeklerden biri olacak. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 08:38Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 08:38
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
50 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
525 kcal
MALZEMELER
6 adet büyük boy soğan
İç harcı için;
Zeytinyağ
1 su bardağı pirinç
1 adet orta boy soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
100 gr kıyma
Maydanoz
1er çay kaşığı tuz, karabiber, toz biber, kimyon, pulbiber
Sosu için;
1.5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı salça
YAPILIŞI
İlk olarak soğanları soyup,orta kısmına kadar yarın. Soğanların üzerine su ekleyip yarım saat kadar (yumuşayana kadar) bir tencerede haşlayın.
İç harcı için kıyma ve soğanı kavurun. Salçaları,baharatları ve pirinci de ekleyip karıştırın. Maydonozu da ekledikten sonra dolmanızın iç harcı hazır.
Soğanları yapraklarına ayırın. Her bir soğan yaprağına 1 tatlı kaşığı iç harçtan ekleyip kapatın.
Geniş bir tencereye dizip üzerine salçalı su ekleyin. Üzerine tabak koyup,tencerenin kapağını kapatın.